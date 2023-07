L’Egitto si oppone: Zaki non discuterà la tesi a Bologna

Mercoledì prossimo Patrick Zaki completa il suo corso di studi laureandosi al Master Gemma in Women’s e Gender studies dell’Università di Bologna, ma la cerimonia di proclamazione dovrà avvenire da remoto, in collegamento. Parteciperà, al dipartimento di lingue moderne di via Filippo Re, il rettore Giovanni Molari.

Nelle settimane scorse lo studente egiziano aveva consegnato la tesi e chiesto un permesso alle autorità egiziane per tornare a Bologna, per discuterla in presenza. Per venire a Bologna, infatti gli sarebbe servito un esonero temporaneo dal divieto di viaggiare collegato al processo cui è sottoposto in patria, dove era stato arrestato a febbraio 2020.

Un permesso che, evidentemente, non è stato concesso. Pur tornato in libertà da dicembre 2021, Zaki rimane infatti appeso a una vicenda giudiziaria che sembra non finire mai. La prossima udienza del suo processo, infatti, dopo una decina di rinvii, è fissata il 18 luglio.