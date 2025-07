Reati contro gli animali. Giustizia è fatta

Roma, 2 luglio 2025 – A chi fa politica non capita spesso di poter dire: "Ho vinto la mia battaglia". A volte impegno e sacrifici non restituiscono il risultato sperato. Invece ieri, con l’entrata in vigore della legge Brambilla sui reati contro gli animali, ho raggiunto un traguardo inseguito per quattro legislature, il traguardo di una vita. Il testo può davvero dirsi rivoluzionario per il ribaltamento di prospettiva: non tutela più "il sentimento dell’uomo per gli animali", ma gli animali diventano – era ora – il soggetto giuridico direttamente tutelato dalla legge, in quanto esseri senzienti, portatori di diritti, Tutti gli animali: d‘affezione, da reddito, selvatici, esotici, indipendentemente dal fatto che abbiano o non abbiano un proprietario.

La legge chiude la lunga stagione di sostanziale impunità. Innalza tutte le pene, aggiunge pesanti sanzioni pecuniarie, prevede aggravanti generiche, introduce il divieto di tenere il cane alla catena e altre disposizioni, come la possibilità di affidare definitivamente gli animali oggetto di sequestro evitando che tornino sotto il controllo di chi li ha maltrattati. Non è stato facile. Le opposizioni, insieme a tanti altri portatori d’interesse, hanno scatenato una vera guerra. Ma io avevo promesso giustizia ai tanti animali seviziati e uccisi. Ora posso dire d’aver mantenuto la promessa.