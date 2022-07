Lega e Forza Italia Salvini tentato dal voto Ma Berlusconi frena

Ettore Maria Colombo "Ho stima per Draghi. Vedremo se si andrà alle urne oppure no", dice Salvini entrando accolto dagli applausi all’assemblea dei gruppi parlamentari della Lega tenutasi ieri sera a Montecitorio, con il Capitano che si mette in modalità ‘ascolto’. I due capigruppo, Molinari e Romeo, di rimbalzo parlano di "un Paese bloccato da un triste teatrino causato da M5s e Pd (sic) che Draghi e l’Italia non meritano". Insomma, fanno i ‘draghisti’ mentre Giorgetti sorride ("ora discuteremo"…). La Lega è sempre ‘tentata’ dal voto anticipato mentre Forza Italia è sempre più ‘responsabile’. Certo è che, senza FI - e anche senza la Lega - banalmente il governo Draghi non esiste più in natura, e la strada delle urne anticipate – che per ora solo la Meloni chiede – sarebbe spianata. Ma Lega e pure FI hanno detto chiaro che "con il M5s di Conte nel governo" non ci sono loro. Una posizione netta che accomuna entrambi. Non ci sarebbe, nel caso, santo che tiene: il governo cade e si va a votare, come chiede la Meloni. Ma la discussione non è se appoggiare un governo con i 5Stelle o meno. Quello è un ‘no’. La discussione è se il "fatto politico nuovo" (una nuova scissione nei 5S dopo quella di Ipf) può essere ‘digerita’ non solo da Draghi, ma pure da Lega e FI. E qui, invece, le opinioni divergono. Le parole di Antonio Tajani ("La soluzione è o un governo Draghi senza 5s o si va a votare") sono chiare, ma "se Conte va all’opposizione e altri 5s diventano responsabili, la nostra linea ha vinto", ragionano gli azzurri vicini al numero due di FI. Per la Lega, invece, il problema c’è, eccome. Del resto (come si sa) Salvini è tentato dal voto anticipato, Berlusconi molto meno. Il ...