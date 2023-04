Lega contro Fratelli d’Italia Salvini sconfessa La Russa "Resistenza? Io la festeggio"

di Cosimo Rossi

"Celebrerò la Liberazione un po’ in famiglia, e lavorerò come lavorerò il Primo maggio e come lavoriamo ovunque siamo, perché gli italiani ci pagano per farlo". Evitando di entrare nel merito delle dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini non si fa scappare l’occasione per rimarcare il suo distinguo da Fratelli d’Italia. Da ex giovane capo dei Comunisti padani, Salvini si premura di affiliarsi alla tradizione, a scapito delle sgrammaticature di La Russa.

Un orientamento confermato dai ministri e amministratori del Carroccio, che annunciano la loro partecipazione alle celebrazioni. A cominciare dal governatore veneto Zaia, che rileva il carattere "fondante" della festa. Mentre anche l’altro vicepremier, l’azzurro Antonio Tajani, prende le distanze da La Russa: "Il 25 aprile è la festa della libertà – dice – la festa di tutti". Tajani sarà perciò alle Fosse Ardeatine. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi parteciperà a Castelvetrano allo svelamento dei resti dell’auto su cui viaggiava il giudice Falcone il giorno della strage di Capaci. Dal canto suo il presidente del Senato si ripete "allibito" dallo "stravolgimento" delle sue dichiarazioni. Ma proprio il suo ruolo induce le opposizioni a prospettare di disertare l’aula ogni volta che sarà lui a presiedere. "Ogni sua dichiarazione è sempre ostinatamente divisiva – osserva il presidente dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo –. Dovrebbe valutare da solo la propria adeguatezza".

Mentre il leader 5 Stelle Giuseppe Conte si augura che "tutti si possano riconoscere in questa festa di Liberazione dal nazismo, il fascismo e tutti i regimi autoritari", la segretaria Pd Elly Schlein si astiene dal "commentare ulteriormente" la polemica con la seconda carica dello Stato, rivendicando la "visione intersezionale, femminista e soprattutto antifascista" del Pd. "Saremo al Pantheon a Roma per celebrare la Liberazione e continuare a esprimere sostegno alla resistenza Ucraina contro il fascismo di Putin", annuncia il segretario di Più Europa Riccardo Magi, ingenerando qualche difficoltà a comprendere se la destra di La Russa in prima fila nel sostegno alla guerra non sia perciò redenta.