L’economista "Intervento iniquo e ingannevole"

di David

Allegranti

Veronica De Romanis, economista, docente alla Luiss University e alla Stanford University di Firenze, come valuta la nuova tassa sulle banche?

"Introdurre nuove tasse non è mai una buona idea per un governo, perché così perde consenso. Soprattutto per un governo che in campagna elettorale ha promesso di abbassarle, le tasse. Ma tassare le banche è meno impopolare, perché sono considerate istituzioni che guadagnano molto. E in questo caso hanno guadagnato tantissimo, secondo il governo, facendo profitti a seguito della politica monetaria della Bce, che da mesi alza i tassi contro l’inflazione".

Quale logica ha questa misura?

"Il governo dice che la Bce sbaglia ad alzare i tassi, perché questo crea delle distorsioni e rende i mutui più onerosi; quindi bisogna correre ai ripari e trovare delle risorse per compensare le famiglie. Ma non è vero che la Bce sbaglia ad alzare i tassi di interesse. Bisogna essere molto chiari e non ingannare i cittadini. La Bce ha un compito: la lotta contro l’inflazione, che è una tassa davvero iniqua e va eliminata, perché colpisce le persone meno abbienti, e soprattuto perché se non si combatte diventa permanente. Alzare i tassi è lo strumento che utilizzano tutte le banche centrali per farlo; il rialzo ha un effetto negativo sull’economia e crea un rallentamento, ma è temporaneo. Quindi molto meglio agire subito, come fa la Bce. È il suo lavoro. Ed è compito dei governi nazionali distribuire il costo dell’intervento della Bce con misure specifiche, che però non siano come questa".

L’obiettivo del governo qual è?

"Il governo dice che la Bce crea un problema alle famiglie che hanno mutui a tassi variabili e quindi ha bisogno di risorse per compensare le perdite e, eventualmente, anche per tagliare il cuneo fiscale. Ma chi ha scelto un mutuo a tasso variabile lo ha fatto consapevolmente. Ha fatto una scelta che è stata vincente, perché per molti anni ha pagato tassi molto bassi rispetto a chi ha sottoscritto un tasso fisso. Ora le cose sono cambiate e il governo vuole compensare chi sta avendo delle perdite, ma, attenzione: allora avrebbe dovuto compensare chi ci perdeva con i mutui a tasso fisso. È un punto pericoloso: c’è un governo che si accolla un rischio preso da altri e ne spalma il costo su tutti. Una misura paradossale, che non ci saremmo aspettati da questo governo".

È un caso che a sinistra, dal Pd al M5S, si siano spellati le mani?

"Sono sorpresa, ma il metodo è sempre quello del racconto parziale. Tassare le banche piace perché sono brutte e cattive, ma si evita di raccontare che le banche avranno una reazione. Viviamo in un libero mercato, per fortuna, non in una economia socialista. Quindi, di fronte a una nuova imposta le banche reagiranno distribuendo il carico sulle commissioni, oppure ridurranno la quota di utili destinata ad aumentare il capitale per erogare nuovi prestiti a famiglie e imprese, che è l’esatto opposto del risultato atteso. In più, se tassi le banche dalla mattina alla sera arriveranno meno investimenti dall’estero, a causa dell’incertezza".