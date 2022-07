Salento, niente falsi: i ladri rubano 700 scarpe Gucci da un calzaturificio

Lecce, 19 luglio 2022 - Scarpe Gucci a ruba, tanto che 700 paia sono state oggetto delle attenzioni di una banda di ladri, che le ha portate via dal calzaturificio Sud Salento srl, in via Artigianato a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Il commando notturno però non si è limitato solo alle calzature, che comunque sarebbero state già un bottino dal valore ingente (ancora da quantificare ma pare di centinaia di migliaia di euro), ma, forse anche per necessità di trasporto della rifurtiva, si è anche appropriata dei mezzi aziendali tra cui un Ducato bianco e una Peugeot cassonato.

Il furto è stato scoperto stamani dal titolare al momento dell'apertura dell'azienda. Le forze dell'ordine stanno indagando, e visionando le telecamere di videosorveglianza, nella speranza di scoprire particolari utili all'individuazione della banda svanita nel nulla.