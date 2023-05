Leader palestinese muore in carcere Da Gaza pioggia di razzi contro Israele

La morte in carcere di un esponente di spicco della Jihad islamica in Cisgiordania, che era in sciopero della fame (in foto un murale che lo ritrae), ha creato momenti di forte tensione a Gaza. Khader Adnan (44 anni) è spirato ieri dopo 86 giorni di digiuno, e subito dopo una pioggia di razzi ha colpito le aree israeliane intorno all’enclave palestinese: la famiglia dello sceicco e anche l’Autorità nazionale palestinese hanno addossato a Israele ogni responsabilità per un "assassinio deliberato". Una seconda pioggia di 22 razzi è partita dopo la reazione di Israele, la cui artiglieria aveva colpito la Striscia. Le fazioni armate attive a Gaza hanno avvertito che si "tratta di una prima reazione al crimine disgustoso, che provocherà reazioni del nostro popolo su tutti i fronti".