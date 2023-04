Leader degli aborigeni muore in Australia L’omaggio del premier

Il leader aborigeno Yunupingu, pioniere della difesa dei diritti del suo popolo, è morto a 74 anni. Il primo ministro australiano, il laburista Anthony Albanese ha detto che il Paese piange la perdita di "uno dei più grandi australiani" e di un "uomo di Stato". Yunupingu ha svolto un ruolo cruciale nella lotta degli aborigeni per i diritti alla terra negli anni ’60 e ’70. Si è anche battuto per decenni per il riconoscimento costituzionale degli aborigeni, che popolavano l’Australia prima dell’arrivo dei coloni europei, una questione che sarà sottoposta a referendu.

Originario dell’estremo nord, Yunupingu è salito alla ribalta all’inizio degli anni ‘60 quando, insieme al suo popolo Yolngu, ha presentato una petizione al Parlamento per protestare contro un progetto minerario sulla loro terra. Il leader, morto a causa di una malattia, era anche un maestro di cerimonie e depositario di versi di canzoni attraverso i quali il popolo Yolngu perpetuava la propria memoria orale. Nel 1998 il governo australiano lo ha riconosciuto come "tesoro nazionale vivente".