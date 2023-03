Leader deboli C’è un contagio di sfiducia

Giovanni

Serafini

Avevamo tutti gli occhi puntati sulla Francia, Paese di “rivoluzionari” che non vedono l’ora di decapitare il Re. E ci chiedevamo cosa potesse spingere milioni di persone a scendere in piazza contro una riforma che tutti reputano indispensabile. Ma adesso, mentre Parigi si prepara a una nuova giornata di manifestazioni, ecco che le immagini provenienti dall’aldilà del Reno ci mostrano una realtà quasi identica: la Germania è paralizzata da un mega-sciopero che colpisce i settori pubblici: dai trasporti agli ospedali. Che cosa sta accadendo nel cuore dell’Europa? A cosa è dovuto questo contagio violentissimo in due Paesi che sono il cardine e il motore della nostra civiltà occidentale?

Ufficialmente la risposta va cercata nelle pieghe della crisi economica che serpeggia nel Vecchio Continente, rappresentata in particolare dall’inflazione. I salari non aumentano, a Parigi come a Berlino, e i costi aumentano per le famiglie. Ma dev’esserci qualcos’altro dietro le tensioni sociali che spingono i tedeschi a contraddire una solida e annosa cultura del consenso, e i francesi a rinnegare un presidente che hanno eletto per la seconda volta appena un anno fa. In un caso come nell’altro la protesta esprime un malessere più largo. C’è un’evidente mancanza di fiducia in dirigenti politici che appaiono al popolo sempre più deboli e lontani. È debole anche Macron, nonostante la sua immagine di leader forte, schiacciato com’è fra partiti estremisti sempre più minacciosi. È debole Olaf Scholz, che una leadership non l’ha mai avuta e sembra incapace di sedare le risse fra socialdemocratici, liberali ed ecologisti. C’è una soluzione? Forse. Si chiama ancora Europa. Un’Europa diversa, coraggiosa, unita davanti ai problemi della guerra, dei migranti, dell’ambiente, dell’economia, della giustizia. Un miraggio? Chissà se un giorno diventerà realtà.