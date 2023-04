Le zone occupate a Est Putin arriva a Kherson e marca il territorio: "State lavorando bene"

di Marta

Ottaviani

La Parata del 9 maggio, con la quale si ricorda la vittoria sulla Germania nella Seconda Guerra Mondiale, quest’anno può scordarsela. Ma il presidente russo, Vladimir Putin, ha trovato un altro modo per conquistare la scena. E a sorpresa, dopo la visita del 19 marzo a Mariupol, ieri si è recato nei territori occupati del Donbass che la Russia è riuscita a mettere sotto controllo in oltre un anno di guerra. Con tanto di copie di icone religiose da donare alle truppe, in occasione della Pasqua ortodossa. Il tour presidenziale è iniziato nella regione di Kherson, proprio quella dove dovrebbe concentrarsi la controffensiva che l’Ucraina sta preparando per riprendersi le città di Melitopol e Mariupol e interrompere così la continuità territoriale di Mosca con la Crimea. Il capo di Stato si è intrattenuto a lungo nel quartier generale del gruppo di truppe ‘Dnepr’, dove ha incontrato graduati, ma anche semplici soldati.

Con questi ultimi, Putin è voluto apparire particolarmente empatico, chiedendo la loro opinione su quella che in Russia chiamano ancora ‘operazione militare speciale’: "Non voglio distrarvi dai doveri diretti relativi al comando e al controllo – ha spiegato –. Stiamo lavorando in modo professionale, brevemente ma concretamente. È importante per me sentire le opinioni su come si sta sviluppando la situazione, ascoltare, scambiare informazioni". Successivamente, il capo del Cremlino si è recato a Lugansk e ha visitato il quartier generale della Guardia nazionale, un comando indipendente da lui istituito nel 2016 e che risponde direttamente al Presidente della Federazione Russa. L’impressione è quella che Putin voglia marcare il territorio e far capire che le zone sotto controllo dei russi non possono essere oggetto di negoziazione.

Lo stesso timore arriva dal G7 in Giappone, dove si è tenuta la riunione dei ministri degli Esteri e dove fonti diplomatiche europee hanno dichiarato alla stampa britannica che, secondo i leader occidentali, la Russia userà ogni mezzo per contrastare la controffensiva ucraina e mantenere il controllo sulle porzioni di Donbass che ha conquistato. Un problema non da poco, visto che, lo scorso settembre, Mosca ha annesso, dopo referendum considerati nulli dalla comunità internazionale, le regioni di Kherson, Donetks, Lugansk e Zaporizhzhia, pur occupandole solo in parte. Ma lo scollamento del presidente dalla realtà ha già passato il limite da tempo. L’esercito russo continua nel suo tentativo di avanzamento. I negoziati sono ancora un miraggio e il timore è che se non dovessero essere conseguiti risultati apprezzabili, allora Putin potrebbe cedere alla tentazione di una escalation nucleare contro Kiev.

Nel frattempo, si continua con la violenza e l’orrore. Ieri i russi hanno bombardato la zona del mercato nel centro di Kherson, provocando il ferimento di sei civili, mentre le truppe d’assalto avrebbero conquistato i tre quarti della cittadina di Bakhmut, attorno alla quale, da settimane, si consuma una battaglia all’ultimo sangue, nella quale sono stati uccisi anche diversi bambini. E potrebbe essere solo la punta dell’iceberg. L’ex mercenario che ha confessato l’omicidio di dieci minori, ha anche aggiunto di aver raccontato ‘il 10%’.