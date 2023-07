Le tutele rafforzate per i parlamentari

In base all’articolo 68 della Costituzione, tra le varie tutele previste i parlamentari non possono subire perquisizioni domiciliari o personali, non possono essere arrestati o privati della libertà personale, mantenuti in detenzione e intercettati senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. E a differenza che per i ministri e per il presidente del Consiglio, questa tutela rafforzata dei parlamentari non è limitata ai reati funzionali: i giudici ad esempio non possono intercettare senza autorizzazione un parlamentare, anche se temono che sia coinvolto in un reato che nulla ha a che vedere con la sua funzione.