Le tracce lasciate sul blog. Quelle sue parole in rete: "Vorrei essere più pacato"

Niente pettegolezzi. È Martino Benzi a parlare di sé, nella luce e nell’ombra, sul blog che porta il suo nome e che oggi diventa la miniera in cui scavare per trovare una traccia, un presentimento della tragedia. "Sono uno che – nato nel 1956 – si è deciso a fare un figlio a 50 anni, età in cui qualche mio compagno di scuola diventa nonno. Allora non stupitevi se questo blog, a volte, presenterà dei contenuti stranamente incongrui per il pacato gentiluomo che dovrei e vorrei essere".

Dovrei, vorrei. Come dire: non sono pacato per niente, e nemmeno gentiluomo. Inadeguato, probabilmente. Incongruo. Impegnato a seppellire sotto le parole una insospettabile sofferenza. Il 5 ottobre avrebbe compiuto 67 anni. Ingegnere, titolare di uno studio professionale di consulenza informatica e realizzazione di siti web e a tempo perso autore di riflessioni con tanto di cognome: "Cose che faccio quando non ho altro da fare", il sottotitolo. Spiegava: "Non mi sono mai piaciuti gli pseudonimi. Anche quando intervengo nei blog di altri lo faccio sempre con il mio vero nome – a volte solo Martino – così sono costretto a pensare tre volte a ciò che scrivo e che rimarrà per sempre reperibile nei meandri del web". Piaceva, Martino, alle piccole suore della Divina Provvidenza che anche ieri mattina lo hanno fatto entrare con un sorriso alla casa di riposo Michel, non è da tutti andare a trovare la suocera a quell’ora in un giorno feriale. Hanno visto tutto. Era lì sotto il sole con la nonna di suo figlio e le ha tagliato la gola. La superiora Natalina Rognoni diffonde una nota in cui parla di "gesto estremo, violento, inspiegabile". Nel loro giardino. Una scena terrificante che le ha lasciate tutte "sgomente e senza parole". E condoglianze, preghiere, fiducia nella giustizia.

Ma sarà dura superare lo choc. Per loro, per tutta la città di Alessandria, per i compagni di Matteo. Scrive su Facebook il professor Sandro Marenco del Volta rivolgendosi proprio al ragazzo: "Non eri il mio alunno ma eri anche tu un mio alunno. È davvero difficile scriverti qualcosa in questo momento perché provo un dolore misto tristezza molto profondo. La scuola, la nostra scuola, la tua scuola, perde un patatone buono, un ragazzo che ha saputo lasciare il segno. I tuoi prof ti descrivono con cuore e questo significa che tu hai portato il cuore nella tua classe e nei nostri corridoi. Vorrei abbracciarti e dirti che non è giusto, che non lo meritavi. Ma io sento di voler abbracciare tutti i tuoi compagni, tutti gli alunni, i colleghi. Siamo nel dolore e dobbiamo farci forza, dobbiamo unirci. Ragazzi domani abbracciatevi e abbracciatemi. Ho il cuore che lacrima".

Martino Benzi alla sua età non si sentiva all’altezza di gestire le esigenze di un figlio adolescente? È questo che lo ha portato ad accarezzare l’idea del suicidio, tramutato poi nella strage perché da soli e con quel peso non ce l’avrebbero fatta? Niente pettegolezzi, brava persona e solida, gli ingegneri di solito sono così. Parla lui e ne ha tante di cose da dire, anche quella premonizione: "Ciò che scrivo rimarrà per sempre reperibile nei meandri del web". Si era innamorato della scrittura quando il figlio era piccolo e aveva capito subito che quello non è sempre un amore ricambiato.

"Mi piace raccontare. Ho incominciato a farlo seriamente il giorno in cui mio figlio ha compiuto 18 mesi e all’inizio era la trascrizione delle favole raccontate a lui, poi sono diventate storie per quando fosse stato più grande. Avete presente ’Morfologia della fiaba’ di Vladimir Propp? Visto che dall’ultima glaciazione si diventa adulti con questo tipo di racconti, il papà voleva contribuire personalmente a dissestare l’equilibrio psichico del pupo. Peccato che i romanzi per ragazzi incominciati pensando a lui avanzino molto lentamente nel mio hard disk". Inadeguatezza. Il brodo di coltura della voglia di cancellare tutto? Sono voci che girano in città, gli inquirenti restano cauti.

Viviana Ponchia