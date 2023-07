Le stragi mafiose del ’93 Perquisita casa di Dell’Utri L’avvocato: accuse fantasiose

di Erika Pontini

L’abitazione milanese in cui Marcello Dell’Utri vive con la moglie Miranda Ratti (a sua volta indagata ma per trasferimento fraudolento di valori) e la biblioteca in cui l’ex senatore condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, custodisce una collezione di libri antichi, passati al setaccio, e documenti, ritenuti importanti per le indagini, sequestrati. A distanza di trent’anni dalle stragi di mafia che insanguinarono il Paese tra Roma, Firenze e Milano, inspiegabilmente terminate dopo il fallito attentato all’Olimpico del gennaio ’94, la procura di Firenze – con gli aggiunti Luca Tescaroli e Luca Turco – bussa alla porta del fedelissimo di Silvio Berlusconi, come riportato da Repubblica, notificandogli un invito a comparire per il 18 luglio per difendersi dall’accusa di aver istigato la mafia a intraprendere la campagna del terrore a suon di bombe e, tra l’altro, di aver omesso di dichiarare il suo patrimonio, come previsto per i condannati per mafia.

È un atto dirompente, a un mese dalla morte del Cavaliere e che innesca la bagarre politica.

In particolare, secondo la procura di Firenze, Dell’Utri avrebbe istigato e sollecitato il boss Graviano "a organizzare e attuare la campagna stragista e, comunque, a proseguirla, al fine di contribuire a creare le condizioni per l’affermazione di Forza Italia". Un patto scellerato che – nell’ottica dei pm – avrebbe avuto come contropartita una politica legislativa del Governo verso provvedimenti favorevoli in tema di trattamento carcerario, collaboratori di giustizia e sequestro di patrimoni. Le stragi del 1993, secondo gli inquirenti fiorentini, puntavano quindi a "indebolire il governo Ciampi", allora alla guida del Paese, e a "diffondere il panico e la paura tra i cittadini in modo da favorire l’affermazione del progetto politico di Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri".

Accordo che sarebbe stato mediato da Dell’Utri, al quale Berlusconi in particolare, e la galassia Fininvest, hanno elargito negli anni fiumi di denaro, compreso un vitalizio di 30mila euro, oggetto di un’informativa della Dia allegata alla consulenza tecnica sulla genesi finanziaria del Biscione al fine di verificare le dichiarazioni di Giuseppe Graviano che parlò di 20 miliardi di vecchie lire arrivati dalla mafia. Il 18 luglio l’ex senatore non si presenterà all’interrogatorio ma, lo stesso giorno, i pm potrebbero sentire nuovamente, come persona informata sui fatti, il conduttore Massimo Giletti nell’ambito del filone su Salvatore Baiardo, gelataio di Omegna, ex tuttofare dei fratelli Graviano indagato per calunnia anche nei confronti di Giletti e favoreggiamento proprio di Dell’Utri e Berlusconi per la presunta foto mostrata da lontano all’ex conduttore de La7 che, stando a quando confidato da Baiardo a Giletti, raffigurava Berlusconi, il generale Delfino e lo stesso Graviano. Il gip ha rigettato la richiesta di arresto di Baiardo e stamane sarà chiamato a decidere il tribunale, in funzione di appello.

Di tesi "del tutto incredibile e fantasiosa" parla l’avvocato di Dell’Utri, Francesco Centonze, che attende la chiusura delle indagini. Il blitz della Dia di Firenze e Milano potrebbe essere infatti l’ultimo atto di una storia lunga trent’anni e disseminata nei processi tra Firenze, Palermo e Caltanissetta. L’affondo più forte arriva però da Matteo Renzi in un tweet. Il senatore di Iv tirato in ballo per la confidenza dell’ex viceministro Gianfranco Miccichè che a Dell’Utri riferì che Berlusconi avrebbe detto a Renzi di aver bisogno di un presidente della Repubblica che potesse dare la grazia a Marcello. "La Procura di Firenze sostiene che le stragi di mafia del 1993 fossero finalizzate a sostenere Berlusconi. Siamo oltre il ridicolo. Inseguono il fantasma di Berlusconi e non toccano il racket delle occupazioni abusive".