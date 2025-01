Le richieste a Lovaglio: "Tutelare i lavoratori e il radicamento sul territorio"

"In attesa di esprimere un giudizio più compiuto sulla vicenda complessiva – la quale tuttavia annovera fra gli elementi qualificanti la valorizzazione del brand Monte dei Paschi e della vocazione di banca commerciale per lo stesso – evidenziamo come dal nostro punto di vista ogni operazione strategica dovrà evolversi sulla base delle linee guida concordate a suo tempo fra azienda e sindacato sulla gestione dei progetti industriali, vale a dire: tutela integrale delle condizioni contrattuali e professionali delle lavoratrici e dei lavoratori, conferma del perimetro di attività attualmente svolte dalla banca e valorizzazione del radicamento territoriale e del rapporto con la clientela". Lo dichiarano le segreterie di coordinamento in Monte dei Paschi di Siena di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, commentando la notizia dell’offerta pubblica di scambio fra Mediobanca e Mps, dopo aver incontrato l`amministratore delegato Luigi Lovaglio per avere chiarimenti sulle implicazioni di tale operazione societaria.