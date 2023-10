Le reazioni politiche. Tutti con la premier. Il silenzio di Schlein

Solidarietà – doverosa – da più parti, ma anche critiche alla "doppia morale della destra". Il caso Meloni-Giambruno si prende la scena nei palazzi della politica e divide in modo netto tra chi, da ieri, vuole "ancora più bene a Giorgia", come il ministro dello Sport, Andrea Abodi, amico di vecchia data della premier, e chi, come Riccardo Magi di +Europa, invece attacca: "Basta con la morale della famiglia tradizionale".

Parole a cui Matteo Salvini ha reagito subito. Dopo un battagliero, "fortissimo abbraccio a Giorgia, con la mia amicizia e il mio sostegno. Avanti, a testa alta!" il leader della Lega ha replicato all’opposizione: "Stasera i telegiornali parleranno di vicende private e non solo di vicende politiche, il premier che si lascia col fidanzato. Quelli che usano la vita privata per fare la lotta politica fanno tristezza". "Siamo tutti al tuo fianco, Giorgia", è stato invece il post ufficiale di Fratelli d’Italia, mentre il leader di Azione Carlo Calenda commentava: "Tutta questa vicenda è abbastanza sconcia, con di mezzo una bimba di 7 anni che deve poter fare una vita normale". Calenda ricorda di essere " un avversario di Giorgia Meloni" ma oggi "ha tutta la mia solidarietà. Così in Italia non si produrrà mai nulla tranne il fango, finché il fango non sommergerà tutti e tutto".

"Cara Giorgia, ti abbraccio", scrive, conciso, Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, mentre la solidarietà alla premier arriva anche dal lato più duro dell’opposizione, tuttavia nel silenzio di Elly Schlein. Il Pd dice la sua con Alessandra Moretti ("un abbraccio a Giorgia Meloni che ha agito da donna libera, ora le lascino fare la madre") e Alessandro Zan che punge: "Almeno lasciate in pace le famiglie che vogliono stare insieme". Invece il partito, ufficialmente, spiega di essere impegnato "a contrastare una manovra fallimentare ed è sempre accanto ai lavoratori e alle lavoratrici in difficoltà".

Insomma, il caso non è politico per il Nazareno, mentre lo è per il leader del M5s, Giuseppe Conte. Che dopo la doverosa manifestazione di solidarietà alla Meloni "come donna e come madre", si prodiga in "una notazione in punta di piedi: cioè invito la destra a evitare di elaborare modelli culturali che poi si vogliono imporre a tutti i cittadini, modelli culturali impregnati di forte ideologia costruita su modelli astratti. La famiglia del Mulino Bianco che poi si rivelano, quando proposti con la forza di ideologia, con arroganza e prepotenza, poco rispettosi delle scelte di vita personale che poi loro stessi non riescono a tradurre in pratica, data la complessità della vita".