Le reazioni delle cancellerie "Meglio un Putin azzoppato che un cambio di regime" Ma all’Est tifano per il golpe

di Enrico Colorni

"Non sono questioni che ci riguardano. Seguiamo l’evoluzione della situazione con la massima attenzione, ma non interferiamo negli affari interni di uno Stato sovrano". Le dichiarazioni ufficiali delle cancellerie occidentali, a partire da quella del governo italiano, sembrano fotocopie. Come dice un sottosegretario meloniano che sa il fatto suo, su questi temi, "non deve esserci neppure un’ombra sulle nostre parole. Abbiamo sempre detto che eravamo dalla parte dell’Ucraina e della sua difesa, ma che il nostro scopo non era certo quello di rovesciare il regime di Putin. Se anche solo facessimo capire che stiamo con chi vuole farlo, la situazione diventerebbe esplosiva. E non dimentichiamoci che la Russia ha l’atomica…". La prudenza non è mai troppa, insomma, specie verso un ‘colpo di stato’ o una ‘marcia su Mosca’ della divisione Wagner di Prighozin che, iniziata al mattino presto, a sera sembra già conclusa. Inoltre, la soluzione Prigozhin potrebbe essere rimedio peggiore del male e un Putin ‘zoppo’ non dispiace. Anzi, "meglio che resti Putin, indebolito e privo di credibilità", dice un ardito meloniano. Resta che i governi occidentali sono tutti cauti. ‘Né aderire né sabotare’ è la linea. Ovviamente, quelli che contano di più si sentono per primi. Biden chiama Macron, Scholz, Sunak. Tutti i leader della Ue si sentono tra loro e da lì si ripete come un mantra che "non tocca a noi interferire".

Ma i paesi dell’Est tifano, pur senza dirlo a voce, per il ‘colpo di Stato’ e il ‘colpo mortale’ a Putin mentre quelli occidentali sono i più preoccupati. "Monitoriamo con attenzione l’evolversi della situazione in Russia. Sono in contatto con leader europei e partner del G7. Questa è chiaramente una questione interna russa. Il nostro sostegno all’Ucraina e presidente Zelensky è incrollabile", riassume il presidente del Consiglio Ue, Michel.

Come gli altri governi Ue, anche quello italiano segue da vicino lo scontro in atto e di ora in ora. Preoccupazione e rischi sono ben presenti a tutti. "Un caos all’interno della Federazione russa che stona un po’ con certa propaganda vista negli ultimi mesi", osserva, però, un po’ compiaciuta, Meloni, che era in Austria mentre e, che, nel viaggio di ritorno si è collegata in call con i ministri competenti (Tajani, Crosetto), i sottosegretari Mantovano e Urso e i vertici dei Servizi. Il contatto con gli alleati Nato è costante, anche e soprattutto a livello di intelligence. Ma la disinformatzia è un’abilità dei russi, governativi e non, quindi tutti ci vanno con i piedi di piombo.

Vista da Roma, "l’aggressione all’Ucraina provoca instabilità anche all’interno della Federazione Russa", è la prima analisi di Meloni. Per il presidente del Copasir, Lorenzo Guerini (Pd), è "un’altra drammatica conferma che la decisione scellerata di Putin dell’ingiustificata guerra all’Ucraina si dimostra sempre più un fallimento strategico". Una lettura atlantista in linea con quella del governo: qui la vicenda viene definita "interna". "Riguarda i vertici militari russi, sia pubblici che privati. Non riguarda l’Ucraina e l’Occidente" chiarisce, prudentissimo, il ministro Crosetto. Anche per Tajani "non tocca a noi interferire. Non abbiamo fatto la guerra alla Russia, non siamo contro la Russia, contestiamo la violazione del diritto internazionale da parte di Putin", preoccupato della sorte dei 5600 italiani. Fa invece riflettere il silenzio della Lega e dei 5Stelle.