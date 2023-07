Le purghe di Putin Retata di alti ufficiali E gli Usa inviano a Kiev le bombe a grappolo

di Marta

Ottaviani

Prigozhin è stato riammesso al Cremlino due settimane fa, a Mosca fanno finta che tutto vada bene, eppure in Russia il clima appare sempre più nervoso. Il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, ha ribadito che una fornitura di F-16 a Kiev è da considerare alla stregua di una minaccia nucleare, in quanto i velivoli possono trasportare armi tattiche nucleari. La tensione con Washington potrebbe salire nelle prossime ore. Il generale ucraino Oleksandr Tarnavskyi, parlando con la Cnn, ha annunciato l’arrivo delle bombe a grappolo, oggetto nei giorni scorsi di numerose polemiche e accuse da parte della Russia, che però utilizza questo tipo arma dall’inizio della guerra e anche in zone abitate da civili. "Il nemico – ha dichiarato l’alto ufficiale – capisce che ottenendo queste munizioni avremo un vantaggio". Quindi ha aggiunto che lo Stato maggiore ucraino non ha ancora scelto "le aree di territorio in cui queste munizioni potranno essere utilizzate" e che si tratta di un’arma molto potente. Per il momento l’unica certezza è che, anche in accordo con gli Stati Uniti, non verranno impiegate in aree colpite da civili.

La guerra a distanza fra Mosca e Washington va avanti anche dal punto di vista dell’informazione. Ieri il Wall Street Journal ha rivelato nuovi retroscena sulla ‘Marcia per la Giustizia’ di Evgenij Prigozhin con i miliziani della sua Wagner, dello scorso 24 giugno, conclusasi con una ritirata grazie alla mediazione del dittatore bielorusso, Aleksandr Lukashenko. In particolare, il giorno dopo l’attacco al potere centrale, 13 ufficiali dell’esercito russo di alto rango sono stati arrestati e altri 15 sospesi o licenziati.

Fra questi, secondo la testata statunitense, ci sarebbe anche il generale Sergeij Surovikin, famoso per le campagne di bombardamento condotte in Siria e che gli sono valse il soprannome ‘Generale Armageddon’. Proprio l’alto graduato era stato sospettato fin dalle prime ore di essere ’a conoscenza dei piani di Prigozhin’ e, pur non avendo partecipato direttamente alla rivolta, non ha fatto nulla per prevenirla e impedirla. Dato il suo rango, in questo momento non si troverebbe in arresto, ma confinato nella sua casa e verrebbe interrogato regolarmente. La versione ufficiale del Cremlino, è che Surovikin "sta riposando", senza fornire alcun dettaglio su quella che sembra a tutti gli effetti una caccia alle streghe per eliminare i traditori del regime. Una mezza conferma è arrivata dal fatto che due stretti collaboratori del generale sono stati allontanati dall’esercito. Si tratta in particolare del colonnello generale Andrei Yudin, braccio destro di Surovikin, e del vice capo dell’intelligence militare, il tenente generale Vladimir Alexeyev.

La conferma che il clima interno sia teso arriva anche da Grey Zone uno dei canali Telegram più vicini alla Wagner, al quale partecipano numerosi miliziani. Il generale Ivan Popov, mercoledì scorso, ha lasciato sulla piattaforma social un messaggio vocale, affermando di essere stato allontanato dall’esercito per le critiche contro il ministro della Difesa, Sergeij Shoigu, lo stesso attaccato più volte anche da Prigozhin e accusato di non fornire alle truppe sostegno a sufficienza.

"Ho sollevato una serie di problemi – ha spiegato Popov nel suo audio messaggio – e ho espresso tutto al massimo livello in modo franco ed estremamente duro. Non avevo il diritto di mentire, quindi ho delineato tutte le questioni problematiche che esistono oggi nell’esercito in termini di lavoro di combattimento e supporto". Per tutta risposta, Shoigu lo ha licenziato. Popov era a capo della 58ma armata di armi combinate, che è stata impegnata in pesanti combattimenti nella regione di Zaporizhzhia. È uno degli ufficiali più anziani in servizio.