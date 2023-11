Le parole di Mattarella: "Libere di essere libere". E il Papa dà la scossa:: "Violenza, gramigna velenosa"

L’uno-due più potente contro la violenza sulle donne vola con le parole di Sergio Mattarella e Papa Francesco. "Il numero di donne vittime di aggressioni e sopraffazioni è denuncia stessa dell’esistenza di un fenomeno non legato soltanto a situazioni anomale. Non possiamo limitarci a contrapporre indignazioni a intermittenza", avvisa il presidente della Repubblica. E nel sabato in cui le piazze d’Italia testimoniano il "fallimento di una società che non riesce a promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini", come evidenzia ancora il capo dello Stato, anche Papa Francesco dà la scossa: "La violenza sulle donne è una velenosa gramigna che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici – scrive il pontefice su X –. Queste radici crescono nel terreno del pregiudizio e dell’ingiustizia; vanno contrastate con un’azione educativa che ponga al centro la persona con la sua dignità".

La Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, appuntamento ogni anno più partecipato e sentito, segna un salto di qualità tra pienoni di piazza, mobilitazione di giovani, impegno di istituzioni e partiti. "Drammatici fatti di cronaca scuotono le coscienze del Paese – ricorda Mattarella, senza citare direttamente l’omicidio di Giulia Cecchettin, ultimo di una lunga serie –. Una società umana, ispirata a criteri di civiltà, non può accettare, non può sopportare lo stillicidio di aggressioni alle donne, quando non il loro assassinio. La pena e il dolore insanabili di famiglie e di comunità ferite sono lo strazio di tutti". C’è molta strada da fare. "Siamo lontani – spiega Mattarella – dal radicamento di quel profondo cambiamento culturale che la nostra Carta costituzionale indica. Un percorso in cui le donne e gli uomini si incontrano per costruire insieme una umanità migliore, nella differenza e nella solidarietà, consapevoli che non può esserci amore senza rispetto, senza l’accettazione dell’altrui libertà. Una via in cui le donne conquistano l’eguaglianza perché libere di crescere, libere di sapere, libere di essere libere, nello spirito della Convenzione di Istanbul, alla quale ha aderito l’Unione Europea". E il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sottolinea l’importanza di denunciare subito le violenze, non solo alle forze di polizia: "Nessuno più del diretto interessato può avere i sensori per capire quando qualcosa si sta per rompere e creare i presupposti di una tragedia".

Oltre a Roma e a Firenze, sotto i palchi degli organizzatori si radunano decine di migliaia di persone. A Milano in 30mila occupano piazza Cairoli, presenti il sindaco Beppe Sala, Chiara Ferragni, la rettrice Donatella Sciuto, Susanna Camusso, Ivan Scalfarotto, Pierfrancesco Majorino. A Perugia partecipano il leader pentastellato Giuseppe Conte e quello di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni con Ilaria Cucchi. A Napoli scendono in piazza le donne di FI. Sul palco milanese, Sala è tranciante: "Sono qui per dire, anche se qualcuno ironizza, che il patriarcato esiste eccome". Esemplifica: "Il 37% delle donne non ha un conto corrente". Ma "una comunità giovanile che parla in continuazione di diritti, e giustamente intransigente, può dare una svolta", auspica il primo cittadino. Vengono letti i nomi delle vittime di femminicidio. A quello di Giulia, piazza Cairoli esplode: "Siamo il grido feroce di chi non ha più voce". "Dovremmo esserci tutti, qui", osserva Chiara Ferragni. E a Venezia, alla prima della ’Fenice’, presente il Capo dello Stato, il ricordo di Giulia tocca alla soprano Rocìo Perez che prende un paio di scarpette rosse e le appoggia sul proscenio. Applausi.