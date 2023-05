Le parole del presidente Mattarella a Barbiana "Nessuno metta a tacere le persone o un libro"

di Ettore Maria Colombo

Arriva su su, fino alla canonica di Barbiana, Sergio Mattarella, per celebrare i cento anni della nascita di un vero prete scomodo, don Lorenzo Milani, e proprio lì – nella scuola che non chiudeva mai, e dove non c’erano vacanze – ne esalta l’essenza primaria, quella della "voglia di imparare, la disponibilità a lavorare insieme agli altri", la capacità "di osservare le cose del mondo con spirito critico. Senza sottrarsi mai al confronto, senza pretendere di mettere a tacere qualcuno, tanto meno un libro o la sua presentazione". Parole precise, affilate, misurate, che cadono a una settimana dalla chiusura del Salone del libro di Torino e dalle polemiche seguite alla contestazione da parte di attivisti di "Non una di meno" e di "Extinction Rebellion" alla ministra della Famiglia Eugenia Roccella, che le hanno impedito di presentare il suo libro.

Immediato, ovviamente, il ringraziamento della stessa Roccella: "Ho molto apprezzato le parole del presidente Mattarella, soprattutto in una giornata significativa come il centenario della nascita di don Milani e in un contesto particolare come la scuola di Barbiana – scrive la ministra sul suo Facebook –. Mai mettere a tacere nessuno, mai mettere a tacere un libro. Spirito critico e libertà di espressione sono valori che i nostri giovani devono imparare a coltivare insieme". Come sempre, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, spiazza tutti. Solo pochi giorni fa veniva dipinto come "il capo dell’opposizione" perché criticava, celebrando Manzoni, il concetto di "razza". O perché, nel pieno rispetto delle sue funzioni, ha convocato i presidenti di Camera e Senato per metterli in guardia sull’abuso della decretazione d’urgenza, da parte del governo, che troppo spesso travalica i poteri e i tempi incomprimibili dell’esame delle leggi, causa i troppi decreti, e sulla vigilanza di norme, sotto forma di emendamenti, eterogenee, e dunque inammissibili per materia.

Ieri, invece, è passato per un ‘difensore’ del diritto di parola dei membri di governo e della destra in quanto tale, come di chiunque altro, quando esprimono liberalmente il loro pensiero. Ovviamente, si tratta sempre dello ‘stesso’ Mattarella: non fa sconti a nessuno, difende le ragioni della democrazia e della libertà di parola, non guarda a calcoli o partigianerie politiche, ma al bene del Paese e al rispetto della Costituzione, di cui la libertà di espressione è decisivo pilastro. Ma le parole, pur senza citarla direttamente, a difesa del ministro Roccella rischiano di velare il motivo per cui Mattarella è salito fino a Barbiana, dove don Milani fu ‘esiliato’ nel 1954 e poi morì, nel 1967, antesignano della ‘rivoluzione’ del ’68. Il presidente vuole rendere omaggio a "un grande italiano", ma anche a un’idea di scuola che "è di tutti e deve essere per tutti", a un impegno che è "responsabilità attiva".

Una scuola la cui prima finalità deve essere, ieri come oggi, "eliminare ogni discrimine" riconoscendo che "il merito non è l’amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito". Insomma, non si possono fare, citando proprio don Milani, "parti uguali tra disuguali" perché è "la più grande ingiustizia". Don Milani, osserva Mattarella, "invitava a saper discernere", a coltivare "il primato della coscienza responsabile" e la Costituzione era il suo Vangelo laico. Un Vangelo tradotto in un solo motto, essenziale e potente, "I care".

La giornata del presidente è poi proseguita a Firenze, a Palazzo di Giustizia, dove si è svolta una cerimonia di commemorazione della strage di via Georgofili. Il capo dello Stato, che pure non ha preso la parola durante la cerimonia, è stato lungamente applaudito dai presenti.