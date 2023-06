Le opere per uscire dall’incubo Seimila progetti, servono 2 miliardi

di Antonio Troise

L’elenco delle opere necessarie per far uscire l’Emilia-Romagna dall’incubo dell’alluvione è già pronto. Comprende oltre seimila voci ed è sul tavolo del ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, che al coordinamento sull’emergenza, aveva chiesto proprio l’indicazione dei primissimi interventi ritenuti necessari e immediati sul reticolo idrografico e sulla rete viaria provinciale. Probabilmente non si aspettava, almeno in questa fase, una lista così dettagliata.

Un documento che, a questo punto, finirà nelle mani del neo-commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, che dovrà valutare non solo gli stanziamenti ma anche dare un ordine di priorità ai cantieri da aprire. Fatto sta che, al momento, esiste un abisso fra le disponibilità effettivamente "in cassa" presso la Regione per fare fronte all’emergenza, appena una trentina di milioni di euro, e i quasi 2 miliardi di investimenti considerati necessari dal governatore, Stefano Bonaccini, nella sua qualità di commissario delegato all’alluvione. Resta il fatto che il conto dei danni e degli interventi necessari per rimettere in piedi la Regione aumenta sempre più. E aumenta l’incertezza sui finanziamenti a disposizione. "Giovedì avevamo presentato le stime dei danni sia delle opere urgenti sia della ricostruzione per privati sia per le imprese. Il giorno dopo ci è stato chiesto di specificare e diversificare l’elenco, cosa che di solito non accade. Il fabbisogno è passato da 1,87 miliardi di euro a 1,933 miliardi", spiega la vice di Bonaccini con delega per la Protezione Civile, Irene Priolo.

Ma, a fronte della cifra messa nero su bianco dall’amministrazione, presso la contabilità speciale della Regione, vale a dire il capitolo del bilancio dedicato alle spese per gli interventi più urgenti e che di solito si riferisce solo al primissimo stanziamento previsto dal governo, ci sono appena 30 milioni di euro. In particolare, sempre secondo l’amministrazione regionale, bisogna coprire al più presto circa 521 milioni di euro di lavori già in corso. Poi ci sarebbero altri 312 milioni di interventi da attivare e rendicontare entro fine anno. Opere che vanno dalla risistemazione dei corsi d’acqua alla messa in sicurezza di alvei e canali, dal ripristino della viabilità alla sistemazione degli edifici pubblici considerati strategici. A questo primo elenco di opere già cantierabili, se ne aggiunge poi un altro di circa 362 milioni che prevede interventi da rendicontare entro il 2024. "Per ora stiamo procedendo con i debito fuori bilancio", ha spiegato Priolo. Resta che senza fondi rischiano di non partire neanche i cantieri. "Noi continuiamo a sperare che venga fatto un decreto che possa avere un finanziamento pluriennale, che abbracci il 2023 e il 2024".