Le nuove norme sui taxi. Urso incalza i sindaci:: "Ora rilasciate le licenze"

Roma, 6 ottobre 2023 – Non c’è pace sul fronte dei taxi. Le nuove norme del decreto Asset, appena approvato dal Parlamento e quindi diventate legge, non sono neanche partite che già sono scoppiate le polemiche. Tutti contro tutti: i sindaci contro il ministero delle Imprese, i tassisti contro il governo, i consumatori contro le auto bianche che, soprattutto nelle grandi città, non si trovano. Pomo della discordia, l’aumento delle licenze per i tassisti.

Il decreto prevede due tipologie. La prima, provvisoria, può durare al massimo 24 mesi ed è destinata ai conducenti "storici". La seconda, invece, definitiva, può essere data direttamente ai Comuni con un concorso straordinario fino a un massimo del 20% delle licenze in essere.

Le regole dovranno passare l’esame dell’Authority dei trasporti. In entrambi i casi, ci sarebbero più auto in circolazione. Così ieri il ministro Adolfo Urso ha preso carta e penna e scritto ai 60 sindaci che possono applicare le nuove norme. Una paginetta con un messaggio chiarissimo: "Rilasciate le nuove licenze".

Un appello che i primi cittadini, a cominciare da quello di Roma, Roberto Gualtieri, hanno rispedito al mittente, mettendosi di fatto alla testa di una rivolta contro il provvedimento. Il motivo: scompare la riserva del 20% della cifra incassata per le nuove licenze, usata per coprire le spese delle amministrazioni chiamate a gestire le pratiche, rafforzare il corpo dei vigili urbani e creare ulteriori aree di sosta. Invece, tutti gli incassi andranno a indennizzare i tassisti “storici“ che si vedrebbero di fatto svalutare le attuali licenze pagate a peso d’oro. "Non tolgo soldi ai cittadini, continuerò con le vecchie norme", annuncia Gualtieri.

Anche sulle licenze aggiuntive, che potranno essere concesse in occasione di eventi straordinari (come il Giubileo o le Olimpiadi invernali), non mancano i punti critici. A partire dalla durata: due anni potrebbero essere non sufficienti per ammortizzare l’acquisto di una nuova auto. Inoltre, è prevista solo una licenza per ogni conducente. Saranno sufficienti? Per ora resta il fatto che le nuove norme non sono piaciute alle tre principali organizzazioni sindacali dei tassisti (Usb, Orsa e Fast Cofsal) che per martedì 10 hanno programmato uno sciopero.

"Ci siamo stancati. Siamo oggetto di uno scontro politico, uno scaricabarile continuo tra governo ed enti locali", tuona il segretario nazionale di Orsa Taxi, Rosario Gallucci. "Vogliamo far capire come il decreto sia pieno di insidie e pericoli; al bando delle nuove licenze possono partecipare società e privati, e questo rischia di avvantaggiare le multinazionali". Scontente, sia pure per motivi opposti a quelli dei tassisti, le associazioni dei consumatori: "È un provvedimento spot, che contiene cose inutili o il riciclo di norme già sperimentate e fallite miseramente".