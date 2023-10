Le nostre testate su WhatsApp. Notizie, foto e video in tempo reale

Le nostre testate sbarcano su WhatsApp. E lo fanno attraverso i canali messi a disposizione dalla popolarissima app. Un modo nuovo, semplice, immediato per consultare le notizie e gli approfondimenti confezionati ora dopo ora dai giornalisti di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno, sia per le edizioni cartacee che per quelle on line. Notizie e approfondimenti che possono essere letti direttamente dallo smartphone, in modo completamente gratuito. È questa la nuova offerta che il network informativo del gruppo Monrif mette a disposizione dei suoi lettori, sempre più smart e digitali.

ACCESSO GRATUITO

Per accedere ai nostri canali gratuiti WhatsApp dal vostro telefonino basta in quadrare i QrCode che pubblichiamo qui e procedere. Subito dopo l’iscrizione, assicuratevi di cliccare l’icona della campanella nella parte superiore dello schermo per ricevere le notifiche ogni volta che un nuovo contenuto viene pubblicato.

DOVE TROVARE I CANALI

Se non riusciste a visualizzare i canali WhatsApp sul vostro telefonino, aggiornate l’app tramite lo store del vostro dispositivo. Poi chiudete WhatsApp e, infine, riaprite l’applicazione.

Su WhatsApp i nostri canali sono visualizzati nella scheda Aggiornamenti dell’applicazione. Se usate iPhone, potete trovarli accanto alle sezioni Chat, Chiamate e Community nella parte inferiore dello schermo. Sui dispositivi Android, invece, i canali sono posizionati al centro, nella parte superiore dello schermo, all’interno della sezione Aggiornamenti.

COME FUNZIONANO

A differenza dei normali messaggini che tutti noi siamo abituati a usare su WhatsApp, i canali sono uno strumento di trasmissione unidirezionale. La redazione pubblica gli aggiornamenti in diversi momenti della giornata. Aggiornamenti che arrivano solo a coloro che hanno scelto di ricevere i messaggi, siano essi testo, foto, video o infografiche.

MASSIMA PRIVACY

Per rispettare la privacy, seguire un canale non rivelerà il vostro numero di telefono all’amministratore o ad altri follower. I messaggi del canale WhatsApp verranno archiviati solo per 30 giorni prima di essere eliminati. E ora buona lettura a tutti.