Le navi da crociera tornano al Giglio "Una rinascita, dopo la Concordia"

di Andrea Capitani

Le lance della World Navigator arrivano sulla banchina, una alla volta. Sono due e si alternano, portando non più di una decina di turisti ogni volta, comandante compreso. La nave, lunga 126 metri, è attraccata al largo, a qualche centinaio di metri di distanza dal porto e da punta Gabbianara, dove il 13 gennaio 2012 si incagliò la gigantesca Costa Concordia dopo l’impatto sugli scogli delle Scole. L’arrivo della prima scialuppa rimanda i gigliesi con la mente alla tragica notte di 11 anni e mezzo fa.

Non può non farlo perché quella data da incubo è "ormai nel Dna di ogni gigliese", dice il comandante della Polizia municipale isolana Roberto Galli. Ma ora si cerca di andare avanti, sono le parole di speranza del sindaco Sergio Ortelli: "Vogliamo esorcizzare quella tragica pagina dell’isola ricominciando da capo. E lo facciamo con una serie di visite delle navi da crociera che metteranno in luce le nostre peculiarità. Perché per noi questa è l’isola più bella del mondo. Tutto il turismo è importante e quello crocieristico è un segmento di mercato che non avevamo, da oggi lo coltiviamo anche per il futuro. C’è sempre molta tristezza quando si pensa alla Concordia, ma vogliamo guardare al futuro".

Così come vogliono guardare avanti i residenti. "Quando è naufragata la Concordia abbiamo fatto il possibile, nonostante il periodo invernale – ricorda Rita De Santis del Forno Felice –. Abbiamo cercato di dare il nostro apporto e aiutare quanto più possibile. Adesso vedere questo turismo che riparte è una bella sensazione".

"La mente va a quei momenti drammatici – aggiunge Pasquale De Vecchi, titolare del negozio Il Saraceno –. Sapere che c’era un relitto con quelle persone morte in vacanza non è stato facile. Nel frattempo un po’ il turismo è cambiato: nel periodo della Concordia c’è stato un inveitabile calo, poi pian piano siamo tornati alla normalità. Speriamo ora di aprire una fase di benessere".

Quel maledetto 13 gennaio le lance erano a decine, cariche di persone terrorizzate, infreddolite, incredule. I gigliesi avevano spalancato le porte delle case e dei negozi. C’era chi, come l’assessore al turismo Walter Rossi, aveva la febbre alta quel giorno. Ma in quel momento esisteva solo il bisogno di migliaia di persone. "Alla vista della prima lancia che arrivava in porto mi ricordo il nodo alla gola – ripercorre quei momenti Rossi –. Quelle che arrivavano quel tragico giorno portavano infatti i disperati e le prime vittime, proprio sul molo dove siamo adesso. È stata una cosa terribile, ma abbiamo cercato di renderci utili, come avrebbero fatto tutti".

La prima lancia entrata nel porto ieri è stata quella che ha fatto tornare il pensiero lontano, ma solo per pochi attimi. Giusto il tempo di capire che i turisti arrivati con la World Navigator erano lì per visitare le bellezze del Giglio, non per sfuggire ad un naufragio. La prima nave da crociera dopo quel tragico evento è potuta arrivare grazie all’ordinanza emessa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano, dopo ben 11 anni e mezzo. Con i suoi 98 passeggeri ignari che quella fosse la "prima volta" dopo tanto tempo. Il comandante della nave battente bandiera portoghese della compagnia Mystic Cruises, Augusto Neto, si è detto invece "onorato" dello scalo. "Una grande responsabilità quella di essere il primo arrivo dopo quel tragico incidente – ha spiegato –. La prima impressione è che si tratti di un bellissimo posto. La tecnologia di una nave come la World Navigator permette scali sicuri".