Le mamme arcobaleno "No all’adozione Quella è la strada per chi non ha figli"

Con l’irrompere della stepchild adoption – indicata da alcuni come via d’uscita al caso delle mamme “illegittime“ di Padova – si arroventa il dibattito sui diritti dei figli delle coppie omogenitoriali. A rinfocolare la polemica è stata un’intervista della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, nella quale l’esponente di governo ha affermato che "le coppie omogenitoriali possono seguire la procedura adottiva. Parliamo della stepchild adoption, che qualche anno fa veniva richiesta a gran voce. Perché adesso non va bene più? Non è una procedura discriminatoria". Un’alternativa, l’adozione per la madre intenzionale delle coppia, a cui aveva accennato, nero su bianco, il magistrato al centro della vicenda, la procuratrice Valeria Sanzari: "Le aspettative del secondo genitore ben potrebbero trovare un legittimo riconoscimento nell’istituto dell’adozione".

La risposta della mamma che, per prima a Padova, sarà chiamata per questo davanti al Tribunale, è stata però netta: "L’adozione – ha affermato - si fa per avere un figlio quando non ne hai uno. Noi abbiamo avuto la fortuna di averli, concepirli, partorire, accudirli. Sono nati all’interno di un matrimonio, un rapporto che dura da 14 anni". E la stepchild adoption, chiarisce, "è una scorciatoia".