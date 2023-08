"Le imprese aiutino i giovani a formarsi nei settori più richiesti"

"Nel mondo del digitale c’è sicuramente una grandissima mancanza di profili e competenze – spiega Davide Dattoli, fondatore e Ceo di Talent Garden, la piattaforma leader in Europa per la comunità del business della tecnologia digitale – In particolare, i profili in cui ci sono le carenze più evidenti sono quelle dei data analyst, dei data scientist e di tutto il mondo della cosiddetta user experience".

Che cosa non funziona nel nostro mercato del lavoro?

"È chiaro che c’è una grande questione di formazione. Intesa nel senso più ampio. Noi viviamo a stretto contatto con il mondo delle start up, non solo italiane. A livello europeo, ad esempio, abbiamo formato circa 25mila ragazzi. Giovani che, nel 98% dei casi, trovano subito un lavoro non appena terminano il periodo della formazione".

Sì, ma forse ne occorrerebbero molti di più…

"Sicuramente. Ci rendiamo perfettamente conto che si tratta di una sfida enorme, e noi siamo una delle più grandi scuole europee nel settore del digitale. Ma, proprio per questo, è necessario uno sforzo collettivo, che coinvolga gli imprenditori. Le aziende sono sempre più un luogo dove si deve imparare e acquisire competenze".

Le università e, più in generale, il sistema scolastico, non sono in grado di formare i profili che servono alle imprese che vogliono stare sul mercato?

"Le università, da sole, non possono tenere il passo delle innovazioni, che sono continue e veloci. C’è bisogno, in sostanza, di una formazione continua, che segua le trasformazioni del sistema produttivo. Per questo sono necessarie due cose. Primo di tutto un supporto forte da parte dei tutto il mondo della formazione professionale. E, poi, un ruolo più attivo da parte delle aziende, che devono investire di più. In Danimarca, giusto per fare l’esempio di un Paese dove operiamo da tempo, le imprese aiutano le persone a formarsi nel settori che sono più richiesti".

Ma non crede che ci sia anche un problema relativo al nostro sistema formativo, forse troppo orientato su vecchi schemi formativi?

"Ci sono settori dove è effettivamente difficile trovare scuole di formazione. Prendiamo il mondo della gestione dei dati: in Italia si cono appena una decina di corsi universitari. E, invece, noi avremmo bisogno di migliaia di giovani per venire incontro alle richieste del mondo produttivo. Per questo dicevo che sarebbe necessario un grande sforzo collettivo per fare fronte alla carenza di profili professionali".

Una carenza che potrebbe mettere una serie ipoteca sullo sviluppo dell’economia?

"Certo. Le aziende hanno un assoluto bisogno di innovare per essere competitive. E possono farlo solo con i profili professionali giusti".

Antonio Troise