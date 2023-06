Le figure chiave Il super assessore M5S e l’ex Barbaro sognante

ROMA

Il barese Marcello Minenna, un brillante economista vicinissimo a Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il forlivese Gianluca Pini un esponente della vecchia Lega Nord la cui stella tramontò definitivamente con l’ascesa di Salvini. Sono loro i nomi più importanti del’inchiesta della procura di Forlì.

Minenna si definisce sul suo sito "un civil servant ed economista esperto di finanza stocastica". Laurea in economia con lode alla Bocconi (medaglia d’oro come più giovane laureato del corso), poi ufficiale di complemento della Marina Militare, dal 1996 al 2020 all’ufficio ispettorato della Consob dove nel 2015 divene dirigente. Sempre nel 2015 il commissario straordinario di Roma Capitale lo volle nella sua segreteria tecnica e dal luglio 2016, su indicazione di Luigi Di Maio, fu super-assessore (Bilancio, partecipate, patrimonio, politiche abitative) della giunta di Virginia Raggi al comune di Roma. Dopo 70 giorni si dimise parlando di "deficit di trasparenza", ma i suoi legami con i M5S rimasero eccellenti.

Nel 2019 fu molto vicino, sempre su indicazione grillina, alla nomina alla guida della Consob, ma in cambio ottenne nel gennaio 2020 la nomina a direttore dell’agenzia Accise, Dogane e Monopoli di Stato, nella quale, sostiene sul suo sito "ho assicurato alle casse dello stato 80 milioni di euro nel 2022, 20 più del 2020". Il quotidiano Il Domani e il Codacons lo accusarono di spese eccessive, finì indagato dalla procura di Roma, ma Minenna restò solido alla guida dei Monopoli fino al gennaio 2023, e subito dopo venne nominato assessore della regione Calabria: Roberto Occhiuto gli attribuì le deleghe ad Ambiente, alle Partecipate e ai Fondi comunitari e anche ieri l’ha difeso dicendosi "certo che Minenna dimostrerà la sua estraneità".

Il romagnolo Gianluca Pini è stato per diciannove anni un esponente di punta della Lega Nord di Bossi e di Maroni, con il quale nel 2012 fondò la corrente dei “barbari sognanti“ che avrebbe voluto portare Bobo alla segreteria. La sua militanza leghista è di lungo corso. Nel 1999, appena ventisettenne, fu acclamato segretario della Lega Nord Romagna, carica che mantenne fino al 2015, e dal 2006 al 2018 – tre legislature – fu grintoso deputato. La parabola divenne discendente nel 2013 con l’ascesa di Matteo Salvini, portatore di una idea di Lega diversa da quella autonomista di Bossi, alla carica di segretario federale. Fallito anche il suo tentativo, nel 2020, di usare il logo Lega Nord, Gianluca Pini è tornato a fare l’imprenditore, con alcune start up e il gruppo “Officina gastronomica“ che ha creato e gestisce tre ristoranti a Forlì. Ieri, per lui e Minenna, l’ordine di custodia cautelare ai domiciliari.

Alessandro Farruggia