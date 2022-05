Le femministe attaccano gli alpini Rimini, voci di molestie all’adunata

di Manuel Spadazzi "Rispetto per il gentil sesso". È la nona delle dieci regole d’oro che gli alpini si sono dati in occasione dell’Adunata nazionale in corso a Rimini. Eppure, a poche ore dalla grande parata finale di oggi con 90mila penne nere che sfileranno in corteo sul lungomare, ecco arrivare le accuse di molestie contro gli alpini. A sollevare il caso il collettivo femminista ’Nonunadimeno’, che invita le donne a "denunciare ogni episodio" al grido di "alpino molesto se mi tocchi ti calpesto...". Secondo il gruppo sarebbero già stati decine e decine i casi segnalati. Dopo i primi quaranta raccolti venerdì in poche ore, ne sarebbero arrivati altrettanti ieri. Il gruppo di ‘Nonunadimeno’ ha raccolto le segnalazioni via social e poi le ha pubblicate sulla propria pagina Instagram. Parole e sguardi di troppo da parte degli alpini nei confronti di donne e ragazze, accompagnati in alcuni casi da cori e striscioni.. "L’altra sera mentre andavo in bicicletta mi hanno fermata cercando di farmi entrare in un capannone, sono scappata pedalando più veloce", racconta una donna. "Rientrando a casa a piedi – scrive un’altra – sono stata molestata da alcuni alpini che mi hanno urlato: ciao bella f... perché non vieni con noi, con gesti eloquenti rispetto a quello che avrebbero voluto fare". Del collettivo fanno parte anche attiviste del centro sociale Casa Madiba, che ieri hanno sfilato in segno di protesta all’Arco d’Augusto, a pochi metri dagli alpini. In queste ore altre ragazze e donne hanno raccontato (sui social e non solo) di aver subito molestie dagli alpini. E il padre di una giovane universitaria modenese che studia a Rimini, ha rivelato che venerdì "un alpino con la scusa di ripararsi dalla pioggia si è avvicinato a mia figlia poi l’ha palpeggiata...". Il collettivo femminista ha aperto perfino un canale ...