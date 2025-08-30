Le due nuotatrici sotto accusa. Fermate a Singapore per furto. Pilato: "Sarò più prudente"

Mettiamola così: probabilmente, anzi certamente!, il ministro degli Esteri Antonio Tajani si deve quotidianamente occupare di cose drammaticamente più serie. Eppure, nei giorni scorsi il titolare della Farnesina è stato costretto a intervenire per togliere dai guai alcune nuotatrici della nostra nazionale. Seguono dettagli, anche se questo non è un verbale di Questura, eh.

Il fatto. Secondo la versione fornita dalle autorità locali, la polizia aeroportuale di Singapore ha fermato Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. La prima è la più famosa, è anche salita sul podio agli ultimi mondiali, proprio nella città-Stato asiatica. Le due erano reduci da una meritata vacanza a Bali (con le altre azzurre Anita Bottazzo e Sofia Morini). Dovevano salire sull’aereo per il ritorno quando è successo quello che non doveva accadere: qualcosa era sparito dagli scaffali di un negozio…

Una sola. Le forze dell’ordine singaporegne avrebbero a quel punto perquisito borse e borsette delle Sirenette, recuperando gli oggetti smarriti, chiamiamoli così. Una ricostruzione attendibile dello sgradevole episodio scagiona tre delle quattro.

La reazione. A conferire credibilità a questa versione ha provveduto un intervento sui social, molto schietto e molto duro, di Benedetta Pilato: "Desidero condividere alcune considerazioni in merito a quanto recentemente emerso sulla mia persona. Durante il mio rientro dall’Asia, a seguito della partecipazione ai Campionati Mondiali e di un breve soggiorno privato con altri miei compagni della nazionale di nuoto, mio malgrado, sono stata indirettamente coinvolta in uno spiacevole episodio. In giorni che avrebbero dovuto essere soprattutto di riposo e di relax mentale, ho invece attraversato, lontana da casa, momenti particolarmente difficili, che poi fortunatamente si sono rilevati essere indipendenti dalla mia volontà, ma che mi hanno profondamente segnato sul piano umano. Tengo a precisare che ho collaborato fin da subito con le autorità locali, con il pieno supporto dell’ambasciata italiana. La vicenda fortunatamente si è conclusa in poche ore, senza nessuna implicazione, grazie anche alla mia massima trasparenza. Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati, e chi mi conosce sa quanto tengo ai valori dello sport, alla correttezza e all’onestà personale. Da questa esperienza comunque traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano. Ringrazio profondamente chi mi ha sostenuta con discrezione, senza giudizi gratuiti, e chi continua a credere in me".

Libere. L’intervento dell’ambasciata ha facilitato il rilascio delle azzurre, la Federnuoto si riserva di valutare sanzioni sottolineando che "in merito alle notizie riguardanti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino l’episodio è avvenuto al di fuori delle attività federali, durante una vacanza. Stigmatizzando l’accaduto, la Federnuoto si riserva di valutare attentamente la vicenda".