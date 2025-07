Le Dolomiti franano. Bloccata la strada fra San Vito e Cortina

Picchi di caldo e piogge. E la montagna frana, bloccando l’accesso a Cortina d’Ampezzo dalla pianura. È successo di nuovo tra San Vito di Cadore e Cortina d’Ampezzo, fra le Dolomiti del Bellunese. San Vito era stato ricoperto di polvere di roccia dopo una frana della Croda Marcora, la cima che domina il paese.

Ieri un acquazzone ha mosso nuovamente la frana che si è abbattuta sulla Statale 51 di Alemagna. In quel momento non transitavano fortunatamente veicoli o persone. La frana ha un fronte di lunghezza di 100 metri ed è alta 4 metri. Dopo che in mattinata si erano svolti accertamenti e perizie per vedere come ripulire la strada, la colata si è nuovamente mossa nel pomeriggio, innescata da un altro forte temporale. I Vigili del fuoco di Belluno e Verona sono intervenuti sul posto con pale gommate, un escavatore e un camion, assieme alle squadre di Cortina e del distaccamento volontario di San Vito.

Per chi arriva dalla pianura, Cortina è raggiungibile o da Auronzo di Cadore attraverso il Passo Tre Croci, o dalla Val Zoldana e Passo Giau, con deviazione da Longarone, o infine dalla Val Pusteria e Dobbiaco (Bolzano). Il sindaco di San Vito, Franco De Bon, ha detto che ci vorranno almeno tre giorni per liberare la sede stradale dai 40-50mila metri cubi di materiale. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha disposto l’estensione dello stato di emergenza regionale già deciso dopo la frana che a metà giugno aveva invaso l’Alemagna a Cancia di Borca di Cadore."La colata detritica – ricorda Zaia – mostra ancora una volta la vulnerabilità del nostro territorio montano. Attendiamo ora il completamento di questa nuova fase emergenziale per procedere con una ricognizione puntuale dei danni".

Nel frattempo, sta tornando la normalità a Bardonecchia (Torino) dopo l’esondazione del Rio Frejus, avvenuta ieri e costata la vita a Franco Chiaffrino, fruttivendolo di 70 anni. Oggi si è recato sul posto il capo dipartimento nazionale della protezione civile, Fabio Ciciliano, con l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, che con la sindaca, Chiara Rossetti, hanno fatto il punto sulle operazioni per il ripristino dei danni e la messa in sicurezza del territorio. Al momento non c’è una stima precisa dei danni provocati dall’esondazione, ma gli svincoli autostradali della A32 sono stati riaperti dopo la chiusura per allagamenti. Resta invece chiusa la strada statale, mentre è regolare la circolazione ferroviaria.