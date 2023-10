Le accuse di stupro. Inchiesta su La Russa junior. Presto l’interrogatorio

Sugli indumenti intimi della vittima, la 22enne che sarebbe stata violentata da Leonardo Apache La Russa e dall’amico dj Tommaso Gilardoni, nella casa del presidente del Senato, il 18 maggio scorso, c’è un solo profilo di Dna, maschile. È la novità emersa dalla relazione finale sulle analisi genetiche, mentre l’invito a comparire per sottoporsi ad interrogatorio è la novità per La Russa junior e Gilardoni emersa dal punto di vista strattamente processuale. Il passo successivo degli investigatori è, ora, quello di confrontare il dna trovato, con quello prelevato a Leo Apache La Russa e all’amico dj per accertare a chi dei due appartenga.

Le tracce biologiche sono state raccolte attraverso la cosiddetta "campionatura". Se i due ragazzi finiti al centro della indagine, dopo invito a comparire, non volessero sottoporsi volontariamente all’esame del dna per facilitare la comparazione potrebbe essere disposto dalla procura il prelievo coattivo. Ovviamente, il passaggio dell’individuazione della corrispondenza di uno o più dna non fornirà comunque risposte definitive all’accusa di violenza sessuale, perché La Russa junior si è sempre difeso ammettendo lui stesso la consumazione di un rapporto, parlando però sempre di rapporti consenzienti. Qualora dalla comparazione risultasse che il Dna è di uno o dell’altro, l’esito smentirebbe uno “stupro di gruppo“, confermerebbe quanto successo quella notte del maggio scorso, ma non proverebbe quindi la violenza sessuale.

Gli interrogatori dei due accusati, che dovrebbero tenersi tra fine novembre e primi di dicembre, seguono il secondo e ultimo giro di audizioni di testimoni che si è concluso in questi giorni davanti agli investigatori della Squadra Mobile e alla pm Rosaria Stagnaro, che coordina l’inchiesta con l’aggiunto Letizia Mannella. Testimonianze che, anche sulla base dalle analisi di chat, messaggi e immagini estrapolate dai due telefoni di Leonardo Apache La Russa, sono servite per chiarire, tassello dopo tassello, alcuni punti di quella notte di maggio, in cui la 22enne, stando alla sua denuncia, era in stato in incoscienza.

Un’altra carta che potrebbe giocarsi la Procura per prendere tempo e cercare di avere più elementi possibili in vista della chiusura delle indagini è quella di una superconsulenza sugli esiti degli accertamenti della clinica Mangiagalli condotti sulla giovane presunta vittima dello stupro, che avevano rilevato l’assunzione da parte della ragazza di cocaina, cannabis e benzodiazepine.

Nei giorni scorsi è stato ascoltato come teste, tra gli altri, anche Tommaso Inzaghi, figlio dell’allenatore dell’Inter Simone e della showgirl Alessia Marcuzzi. Inzaghi junior, che conosce il figlio del presidente del Senato, era presente, infatti, alla serata nella discoteca Apophis.