Roma, 2 ottobre 2020 - "Da domani sarà obbligatorio l'uso della mascherina anche all'aperto nella regione Lazio", lo ha annunciato il presidente della Regione, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa assieme all'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato allo Spallanzani. La nuova ordinanza anti Covid esclude dall'obbligo di indossarla "i bambini al di sotto dei 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e chi svolge attività sportive".

Il governatore ha garantito: "Nessuna chiusura anticipata per ora per supermercati, negozi, bar e ristoranti nel Lazio". Ma ha invitato tutti "a seguire le regole perchè queste hanno un senso se vengono osservate con spirito di responsabilità. Controlli, ma niente multe: "Ieri ho informato il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, e gli altri prefetti del Lazio. Le prefetture stanno predisponendo le forme di controllo del rispetto dell'ordinanza ma non aspettiamo le multe, perchè parliamo della vita e del senso di responsabilità delle persone. Sono sicuro che così come accaduto durante il lockdown, gli italiani saranno i migliori del mondo nell'osservare delle regole che ci servono a vivere meglio".

La regione Lazio anticipa le mosse del Governo contro l'aumento dei contagi ? "Mi sembra che tutto indichi che siamo in piena emergenza perchè la stagione di emergenza non è finita. Quindi se il presidente Conte ritiene utile valutare di prendere atto di un fatto oggettivo, è una cosa corretta".

Scuole

"Finora abbiamo effettuato oltre 240 interventi nelle scuole e abbiamo registrato una positività di 290 casi", rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che sottolinea come il dato "rientra nelle nostre aspettative".

''Le scuole non sono per ora focolaio di crescita del virus. Tutti i dati che noi abbiamo ci dicono che la crescita avviene nelle frequentazioni della vita sociale a volte familiare dove ci si rilassa. È quindi importante l'uso della mascherina che sarà obbligatoria all'aperto, esclusa l'attività motoria all'aperto e sotto i sei anni e per chi ha patologie per cui non si può indossare. Dal 15 ottobre parte la campagna per il vaccino antinfluenzale, sarà gratuito da sei mesi a sei anni e sopra gli over 60 e dal 15 ottobre sarà disponibile nelle farmacie'', ha spiegato Zingaretti al termine della conferenza stampa di presentazione dei test salivari nelle scuole. Poi annuncia: "È una novità molto rilevante. Abbiamo acquistato un milione test salivari che, essendo meno invasivi, consentono di iniziare la prossima settimana dalle scuole con bambini più piccoli mentre alle superiori continuano i tamponi rapidi".

Tar annulla obbligo vaccinazione antinfluenzale over 65

Annullata dal il Tar del Lazio invece l'ordinanza con la quale il 17 aprile scorso il presidente della Regione Lazio aveva imposto l'obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età, con pena il divieto di frequentare luoghi di facile assembramento come centri sociali e case di riposo. La vaccinazione sarebbe stata obbligatoria anche per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale, con pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro. Inoltre veniva raccomandata per i bambini tra i sei mesi ed i sei anni. La sentenza accoglie un ricorso proposto dall'Associazione Codici Nazionale e del Lazio.