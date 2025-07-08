Lazio, il presidente Lotito ricoverato al Gemelli: “Nessun malore, solo accertamenti”

Roma, 8 luglio 2025 – Claudio Lotito è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto si è appreso sul momento, il senatore e presidente della Lazio, 68 anni, avrebbe accusato un malore mentre era al Senato ed è stato subito trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti medici. Ma il suo staff smentisce: “Nessun malore, s olo accertamenti”.

Il numero 1 del club biancoceleste è ricoverato “per eseguire degli accertamenti di routine”. “È in buone condizioni cliniche", ha fatto sapere il Policlinico in seguito alla notizia di un malore accusato dal presidente della Lazio. "Queste so' le maledizioni che mi mandano" ha scherzato Lotito contattato da LaPresse.

Lo staff di Lotito: “Nessun malore, solo accertamenti”

"In merito alle notizie circolate nel pomeriggio, si precisa che il senatore Claudio Lotito si è sottoposto a un ricovero per accertamenti di controllo presso il Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma. Le condizioni di salute sono buone e non si è trattato di alcun malore". Lo precisa in una nota lo staff del senatore azzurro e patron della Lazio.

"Con la consueta ironia - viene ancora riferito -, lo stesso senatore ha voluto sdrammatizzare al telefono con alcuni giornalisti: "Nessun malore. Chi mi manda maledizioni dovrà sopportarmi ancora a lungo". Il senatore ringrazia il personale medico per la professionalità e l'attenzione ricevuta, e rassicura tutti coloro che in queste ore hanno manifestato affetto e vicinanza.

Chi è Claudio Lotito

Classe 1957, Claudio Lotito è un imprenditore, politico e dirigente sportivo. Dal 2004 ricopre il ruolo di presidente della Lazio e, in precedenza, è stato proprietario della Salernitana insieme a Marco Mezzaroma. Eletto consigliere federale nel 2009, dal 2010 al 2021 è stato componente del Comitato di Presidenza della FIGC.

Nel 2015 si è aggiudicato il premio Financial Fair Play (organizzato dall'Associazione Italiana Allenatori Calcio e dall'associazione no profit DGS Sport&Cultura) per la rigorosa e meticolosa gestione del bilancio economico della Società Sportiva Lazio.

Durante la sua carica presidenziale nella società romana, iniziata nel 2004 quando il club era sull'orlo del fallimento, la Lazio ha vinto tre Coppe Italia (2009, 2013, 2019) e tre Supercoppe italiane (2009, 2017, 2019). Da comproprietario della Salernitana a partire dal 2011 è riuscito in dieci anni a portare la squadra dalla Serie D alla Serie A.

È sposato con Cristina Mezzaroma – figlia di Gianni e nipote di Pietro Mezzaroma, membri di un'importante famiglia di imprenditori edili romani – i due hanno un figlio di nome Enrico.

Articolo in aggiornamento