L’avvocato di Contrada "Un reato troppo fumoso E la Corte di Strasburgo l’ha messo in discussione"

di Nino

Femiani

"Credo che l’iniziativa del ministro Carlo Nordio, circa la rimodulazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa, sia una mossa ragionevole". A parlare è Stefano Giordano, 52 anni, avvocato penalista di Palermo e figlio di Alfonso, il magistrato che nel 1986 celebrò il primo maxiprocesso alla mafia, dopo il rifiuto di altri colleghi, che un anno dopo si concluse con 19 ergastoli e 2.665 anni di reclusione per padrini e affiliati.

Perché il Guardasigilli ha ragione nel voler fare un tagliando a una fattispecie così urticante?

"Che ci fosse necessità di un intervento non lo dico solo io, ma lo ha affermato, con ben più alta autorevolezza, la Corte europea dei diritti dell’uomo. La quale intervenendo sul caso di Bruno Contrada – l’ex capo della Mobile di Palermo che io rappresento tuttora – ha detto testualmente che “il reato non era sufficientemente chiaro, né prevedibile“. La Corte di Strasburgo ha, quindi, sancito una cosa che a molti è sfuggita".

Ovvero?

"La tassatività della fattispecie. Il cittadino deve sapere con esattezza l’esistenza della norma e quello che prescrive, per evitare di violarla".

Da qui l’accusa, che fanno molti giuristi, di eccessiva vaghezza. Ora la palla passa a Nordio.

"Il quale non estrae il coniglio dal cilindro, ma si inserisce nella scia di ben tre pronunce della Corte di Cassazione circa la tipizzazione della fattispecie".

Molti magistrati ritengono che il concorso esterno vada mantenuto. Lei che ne pensa?

"Facciamo un passo indietro. La discussione sul concorso esterno nasce nei primi anni Novanta per valutazioni di politica criminale. Ma la norma era poco dettagliata, poco tipizzata per cui è toccato intervenire alla Corte di Cassazione con ben tre sentenze, la più importante delle quali, a Sezioni Unite, è quella relativa al processo dell’ex ministro Mannino del 2005. In essa, vera pietra miliare, è stata definita la necessità di fissare requisiti soggettivi e oggettivi della fattispecie, individuando l’area della prova e della motivazione mediante la prospettazione di più solidi temi probatori e la valorizzazione del materiale indiziario. Negli anni Novanta eravamo arrivati a cose assurde: imprenditori che pagavano il pizzo e che per questo motivo sono stati condannati per concorso esterno perché il concetto di “disponibilità agli interessi mafiosi“ era molto, troppo ampio. Questa politica criminale non ha pagato perché talvolta si è condannato il carnefice e anche la vittima".

Da dove dovrebbe partire Nordio per mettere mano alla rimodulazione del reato?

"Dalla sentenza Mannino della Suprema Corte che ha creato una tipizzazione precisa. Se proprio ce lo dobbiamo tenere, questo concorso esterno, scriviamolo nel codice".

Qualcuno, buttandola in politica, dice che questo è l’ultimo moloch del populismo di sinistra per colpire i colletti bianchi di Cosa Nostra. È d’accordo?

"Ignazio Salvo, uno dei colletti bianchi della mafia, fu condannato per associazione mafiosa. La verità è che il concorso esterno è stato usato come grimaldello per colpire soggetti che non sarebbe stati puniti con il 416 bis, una zona grigia, eticamente non specchiata, ma i cui comportamenti non potevano essere qualificati come penalmente rilevanti o addirittura mafiosi".

Maria Falcone sostiene che cancellare il concorso esterno è uno schiaffo al lavoro del fratello Giovanni.

"Mai Giovanni Falcone ipotizzò il reato di concorso esterno. Nella sentenza del maxiprocesso di Palermo si è anzi rifiutato questo concetto. Siamo tutti d’accordo che il sistema penale è al tracollo, ma ogni volta che si tenta di cambiare sia l’Anm, un potere non eletto da nessuno, sia personaggi più o meno credibili dell’Antimafia si ergono a paladini della giustizia".

Nordio ha superato il Rubicone, ce la farà ad arrivare in fondo?

"Teoricamente potrebbe riformare tutta la giustizia, eliminando ad esempio una certa cultura carcerocentrica. Ma troverà molte difficoltà".

Si riferisce all’Anm?

"No, alla sua maggioranza di centrodestra".