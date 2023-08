L’avvertimento della Lega "Tutta l’Africa in Italia non ci sta"

di Cosimo Rossi

"Quattrocentocinquantamila persone in tre anni, 2023-25. La sinistra non ha mai fatto un decreto per i flussi legali come noi". Per il sottosegretario leghista all’Interno Nicola Molteni il tema migranti è "una questione di approccio: duri coi clandestini e i trafficanti di esseri umani e valorizzazione della sicurezza e la legalità dell’immigrazione di qualità, utile e formata".

Arriva il maltempo ma l’hotspot di Lampedusa già esplode. Come il governo intende provvedere all’emergenza?

"Siamo già al lavoro per un nuovo decreto sicurezza. Il ministro Piantedosi ha parlato qualche settimana fa con la premier Meloni e i vice Salvini e Tajani in merito a un nuovo strumento normativo inteso da un lato a rafforzare la sicurezza e la protezione dei cittadini in termini di contrasto alla criminalità e dall’altro a ulteriori norme sull’immigrazione".

Quali norme?

"Penso a due questioni che ci stanno a cuore. Primo: velocizzare e rendere più efficienti le norme per il rimpatrio di soggetti pericolosi e violenti con un alto profilo criminale. Secondo: rafforzare e aumentare i Cpr sui territori, di cui abbiamo bisogno. E poi c’è un terzo tema sensibile: quello dei minori stranieri non accompagnati".

Ovvero?

"Credo che la legge Zampa sui minori debba essere applicata in modo migliore. In gran parte è inapplicata: la prima accoglienza è a carico dello Stato, poi intervengono gli enti locali. L’affidamento alle famiglie funziona male. C’è inoltre la questione chiave dell’accertamento dell’età. Vale sempre la minore età dichiarata e tutti si dicono minorenni. Problema enorme".

La sola Nigeria tra 25 anni avrà la stessa popolazione dell’Europa, ma in maggioranza under 30. Come si può credere di arginare un fenomeno del genere senza una cooperazione tra Europa e Africa?

"Per Bruxelles Lampedusa è un confine italiano. In tutti questi anni l’Italia è stata lasciata sola dall’Europa. Spesso si parla di punto di caduta tra responsabilità e solidarietà: ebbene c’è stata una grande responsabilità italiana senza la solidarietà europea. Negli ultimi anni l’agenda italiana è sempre più diventata agenda europea: grazie al governo Meloni l’agenda politica italiana ha condizionato l’agenda europea sul tema dei migranti. Grazie al memorandum con la Tunisia 43mila partenze sono state fermate. Su Lampedusa l’impegno è stato straordinario: abbiamo lavorato per istituire un commissariato di polizia e gli uffici della Prefettura; abbiamo affidato il centro alla Croce rossa, istituzione affidabile; abbiamo sostenuto l’amministrazione locale. Bisogna rendersi conto che quello italiano non può essere un confine nazionale ma europeo, facendo nostro il richiamo del presidente Mattarella riguardo al fatto che quello dei migranti è un problema strutturale, globale, complesso che richiede politiche integrate. Spero che su questo ci sia un cambio di passo col prossimo governo comunitario".

Il leader del Ppe Weber parla di muri. Ma rimane il problema algebrico insormontabile della crescita demografica africana rispetto all’Europa...

"Io ripeto che tutta l’Africa in Italia non ci sta. L’immigrazione non va subita, va governata. E non si può avere solo un approccio aritmetico. Si tratta di persone che hanno diritti e tutele. L’immigrazione incontrollata diventa foriera di sfruttamento, precarizzazione e dumping sociale. Per questo occorre controllarla e governarla, contrastando quella clandestina e valorizzando quella di qualità, utile e formata. Per questo il governo italiano ha fatto un decreto flussi da 450mila persone in tre anni, mai realizzato dai governi di sinistra, ed è l’unico in Europa che apre corridoi legali per donne e uomini. Anche attraverso il cosiddetto piano Mattei, che non è un piano di conquista neocoloniale ma di cooperazione allo sviluppo e la crescita che guarda soprattutto alle giovani generazioni".