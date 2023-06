L’avversario non è il male Ecco la lezione

Marcella

Cocchi

Che cosa resta dell’antiberlusconismo senza Berlusconi? È bastato svegliarsi una mattina senza più il nemico numero uno di mezza Italia, il Caimano, l’uomo che poteva comperare tutto ("pure il mar Mediterraneo" si indignava Benigni) per scoprire l’inimmaginabile. Ossia che anche chi lo aveva odiato non era più disposto a definirlo il male assoluto. Perfino per chi la cesura con il mondo di Berlusconi era stata quasi antropologica (e non solo politica), era impossibile non riconoscerne il suo aver rappresentato alcuni vizi di cui si vergognerebbe l’italiano medio ma, al tempo stesso, anche un sogno nazionale, unico. Ecco perché, dopo 30 anni di scontri e di toni altissimi da una parte e dall’altra, ora sembra di assistere a una gigantesca rimozione collettiva. Nemici storici attenti a definire Silvio un semplice "avversario" e comunque stimato. Leader di sinistra come Pierluigi Bersani pronti a lodare il tratto umano. Il destinatario del famoso “editto bulgaro”, Michele Santoro, che si scopre triste nel definire il "legame" tra duellanti. Il "senso di vuoto" espresso in un post dal giornalista Corrado Formigli: "Se ne è andato un gigante... E ha lasciato molti piccoli uomini". La nota di cordoglio di quella procura di Milano che l’ex premier incolpava di averlo trasformato nell’"uomo più perseguitato del mondo". Certo, va registrata anche la reazione di una Rosy Bindi contro il funerale di Stato. Ed è vero che commentare un lutto è un atto di civiltà, non necessariamente di rimozione. Eppure la sincera commozione di molti anti berlusconiani suggerisce ben altro. Interroga su quello che capì già qualche anno fa Roberto Saviano: "Non se ne può più di chi da decenni giustifica la propria esistenza in opposizione a Berlusconi". La narrazione del nemico appare evanescente. E agli oppositori conviene chiedersi se sia utile usarla ancora contro Giorgia Meloni, definendola fascista per esempio. Demonizzando la premier che, a Berlusconi, osò subito parlare da leader: "Io non sono ricattabile".