Lavori pericolosi, ecco il robot umanoide che sostituisce gli operai

Il suo nome è RoBee, un robot umanoide (nella foto con il comico Enrico Bertolino) cognitivo prodotto dalla startup brianzola Oversonic Robotics, esposto in questi giorni alla fiera Sps Italia 2022 a Parma. I creatori, infatti, hanno realizzato il robot proprio per far sì che svolga alcuni compiti all’interno delle fabbriche e in altri luoghi di lavoro. "RoBee è stato pensato per togliere all’uomo tutti quei lavori che non merita di fare – ha spiegato Fabio Puglia, presidente di Oversonic – ci sono infatti tante operatività che sono pericolose, che espongono a grandi rischi e che non hanno neanche una complessità così alta da non essere possibile essere fatta dalle macchine. Quindi abbiamo creato un robot umanoide che ha tutte le caratteristiche di un operatore e che può disaccoppiare l’operatore da un’attività pericolosa". "L’utilizzo di RoBee è previsto in ambito industria laddove ci sono operatori umani che svolgono funzioni esponendosi a dei rischi salute di varia natura" ha aggiunto Paolo Denti, responsabili e fondatore di Oversonic.