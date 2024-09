Lavori per la piscina nella villa, il regista Paolo Genovese rischia il processo per abusivismo Il regista Paolo Genovese rischia un processo per presunti abusi edilizi nella costruzione di una piscina nella sua villa al Circeo, in un'area protetta. Altri indagati sono il rappresentante legale della Pupilla Film srl, il direttore dei lavori e il titolare della ditta edile.