Lavori per il Giubileo. Crolla un cavalcavia

Le gru in funzione di notte per demolire un vecchio cavalcavia che però crolla, all’improvviso, facendo sprofondare anche i due mezzi meccanici che stavano lavorando uno di fronte all’altro. Incidente in un cantiere sulla diramazione Roma Sud dell’A1, all’altezza di Torrenova, durante i lavori per la risistemazione della viabilità a Tor Vergata in vista del Giubileo. Un cantiere strategico per l’accesso all’area che la prossima estate ospiterà la Gmg. Un operaio è rimasto ferito.