Lavori al centro di raccolta rifiuti. Via Morandi, modifiche al traffico

Fino al prossimo 28 febbraio via Morandi, a San Giovanni in Persiceto, modifiche alla viabilità per i lavori di adeguamento impiantistico e ottimizzazione del centro di raccolta rifiuti. Fino a fine cantiere ci sarà il divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli a motore nel tratto di via Morandi compreso tra via De Chirico e via Morandi (laterale); divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i sensi nel primo tratto di via De Chirico; divieto di transito a bici e ai pedoni sul lato interessato ai lavori (da via De Chirico fino al canale Romitta). I pedoni potranno usare il marciapiede. Restringimento della carreggiata e circolazione a senso unico in direzione via Caravaggio, tra via Morandi (laterale) e De Chirico; divieto di accesso in direzione ospedale, in via Morandi tra via De Chirico e Morandi (laterale) con obbligo di svolta a sinistra.