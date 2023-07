Lavoratori sempre connessi Le regole stanno cambiando "Ma le aziende si adeguino"

di Giovanni Rossi

Per essere un diritto non è ancora perfetto e assoluto. "Ma siamo sulla buona strada". Domenico De Masi, sociologo, professore emerito di Sociologia del lavoro alla Sapienza di Roma, sul diritto dei lavoratori alla disconnessione dagli strumenti di reperibilità e connessione aziendale ha un approccio solare. "La disconnessione, in teoria, è un gioco da ragazzi. Basta spegnere il telefono". Ma la realtà può essere diversa: "In tempi di vite onlife spegnere il cellulare non è così semplice – riconosce sornione –. E se nel frattempo il capo o l’azienda ti scrive...". Ecco perché servono – anche – regole. Ora ci sono pure quelle, seppur migliorabili.

Il primo tribunale a riconoscere il tecnostress come malattia professionale è stato nel 2007 quello di Torino. Un campanello d’allarme sui rischi emergenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro al tempo della trasformazione digitale. Da allora, molteplici casi di cronaca. Situazioni di estremo disagio in grado di accomunare manager stressati (in uscita dalle rispettive società per rifarsi una vita) e quadri vessati da capi invasivi e pretenziosi (amaro calice per non perdere posto e stipendio).

Se il quadro dinamico appare in miglioramento, è merito – in distinte fasi – della normativa sul lavoro agile. La legge 812017 prevede che "l’accordo individui tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro". L’esplosione del Covid trasforma una normativa applicata sin lì "a una minoranza evoluta di 570mila lavoratori in misura di massa per 7 milioni di addetti", spiega De Masi. Così, quasi dalla sera alla mattina, il mondo del lavoro cambia pelle. "Non ci si poteva pensare prima?"

La novità è talmente dirompente che lavoratori, capi e aziende sono spesso impreparati a gestirla. Il diritto alla disconnessione nella prassi quotidiana – specie nei contesti professionali più competitivi – è così platealmente violato. Nel 2020 tocca addirittura al Garante della Privacy evidenziare il problema. Poi nel 2021 il decreto 30 del 31 marzo riconosce al lavoratore agile "il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati". Infine sono le parti sociali, il 7 dicembre, ad approvare il Protocollo nazionale sul lavoro agile, secondo il quale il lavoro va organizzato in fasce orarie così da garantire la disconnessione.

De Masi tira le conclusioni: "In Italia ci sono 70mila capi del personale e 700mila dirigenti e capi ufficio che hanno una visione antiquata del lavoro. Vogliono i colleghi a fianco, hanno bisogno di un rapporto fisico. Non serve, perché il lavoro deve avanzare per obiettivi. Quindi i capi devono cambiare cultura ed evolversi mentre i lavoratori non devono fare i codardi. Se vogliono, come giusto, la disconnessione, devono essere i primi a difenderla".