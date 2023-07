Lavorare sotto il sole Il troppo caldo è un rischio L’Inail mappa le zone rosse Bonomi: è come il Covid

di Claudia Marin

L’emergenza caldo come il Covid, almeno sul fronte del lavoro: e, dunque, serve il ricorso agli stessi strumenti e alle stesse misure di protezione utilizzate durante la pandemia, come la cassa integrazione e lo smart working. A indicare la via per contrastare i gravi rischi per la salute che le alte temperature comportano principalmente per determinate attività (edilizia, stabilimenti industriali, agricoltura) è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che spinge per un protocollo d’intesa da mettere a punto rapidamente con i sindacati: martedì il nuovo incontro al Ministero del Lavoro. Sindacati che con i leader di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, chiedono, però, di intervenire ad horas: "Ci vuole un decreto subito per fermare il lavoro quando si va oltre certi limiti". Un decreto che, per il cislino Luigi Sbarra, deve recepire l’intesa tra le parti sociali.

L’ALLARME DI BONOMI

"Mettere a rischio la propria vita perché si va al lavoro è qualche cosa che deve far riflettere tutti, non è un tema solo delle associazioni datoriali, è un tema dei sindacati ed è un tema del governo", avvisa il presidente di Confindustria. Servono soluzioni straordinarie in questo periodo che possano coprire tutta la platea dei lavoratori. Quali? Quelle utilizzate per la pandemia: oltre alla cassa integrazione per i lavori più impattati dalle ondate di calore, si sta parlando anche di smart working, in modo da consentire ai lavoratori di non spostarsi e rimanere proprio le proprie abitazioni. Ma nel novero delle misure da mettere in campo rientrano anche la possibilità di cambiamenti ad hoc nei turni, nell’organizzazione del lavoro, con la fornitura di dispositivi di protezione individuale ad hoc e supporti anticalore. La Ministra del Lavoro, Marina Calderone, si mostra d’accordo, ma l’appuntamento prossimo non è prima di martedì.

IL PRESSING DEI SINDACATI

I sindacati, però, premono sul tempo. "Non c’é tempo di discutere protocolli. Serve subito un decreto legge che protegga i lavoratori dalle temperature elevate e vieti i lavori particolarmente esposti, oltre i 33 gradi", insiste Bombardieri. Per Landini "bisogna agire subito". Per Sbarra, invece, "è urgente e necessaria un’intesa nelle prossime ore tra governo e parti sociali da recepire in un decreto nel solco dei protocolli sulla sicurezza attivati durante il Covid".

I CANTIERI

"Il caldo torrido non si deve più considerare un fenomeno eccezionale e limitato a qualche giorno, ma un problema con cui dovremo fare i conti sempre di più nei prossimi anni – incalza Enzo Pelle, segretario generale Filca-Cisl –. Le temperature elevate aumentano i rischi di infortuni anche gravi. E questo vale ancora di più per gli over 60, che nei cantieri italiani rappresentano ben l’8% degli addetti (circa 60 mila sui 746mila). Serve snellire ulteriormente l’iter per chiedere la Cassa integrazione".

LA CASSA DELLA DISCORDIA

L’idea della cassa integrazione non sembra mettere d’accordo tutte le associazioni di categoria. Confcommercio chiede che "gli interventi" siano "ben tarati alle tipologie di attività nei diversi settori e alle mansioni svolte". Per il responsabile lavoro della Coldiretti, Romano Magrini, "la Cig significa fermare le macchine, l’attività e la raccolta", mentre "oggi serve avere i lavoratori a pieno regime perché abbiamo il massimo della produzione e della raccolta". Magrini propone però come soluzione alternativa la rimodulazione dell’orario di lavoro, anticipando alle 5 l’inizio dell’attività, fermarla nelle ore più calde e riprenderla dalle 18, spiegando come sia "una cosa che stanno facendo ormai quasi tutti i datori di lavoro".

LA MAPPA

Si chiama "Worklimate 2.0": è il progetto, ma già operativo e in fase di attuazione, messo a punto da Inail e Cnr per fornire previsioni e indicazioni sullo stress da calore legato alle attività lavorative. Di fatto si tratta di un sistema per lo screening dei rischi professionali correlati alla temperatura e all’attività svolta. Un sistema che determina la possibilità di avere bollini rossi specifici dell’allerta caldo per la salute dei lavoratori.