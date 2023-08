L’autunno darà le vere risposte sull’esecutivo

Lorenzo

Castellani

È stata un’estate politica di bolle mediatiche, molto rumore e poca sostanza sia dal governo che dall’opposizione. Tuttavia, in autunno ci sarà meno tempo per le distrazioni: nota di aggiornamento del Def, legge di bilancio, Pnrr e dossier internazionali torneranno a dominare la discussione politica. Sul lato economico e finanziario il governo dovrà licenziare una legge di bilancio con poche risorse e che costringe alla razionalizzazione delle priorità. Nei prossimi mesi, inoltre, si dovrà capire lo stato di attuazione del Pnrr, scomparso dai radar nelle ultime settimane. A livello internazionale il governo dovrà prendere una decisione sul rinnovo dell’accordo commerciale con la Cina, mentre a livello europeo bisognerà da un lato decidere se e quando ratificare il Mes e dall’altro negoziare sul prossimo patto di stabilità. C’è poi da capire se gli sforzi compiuti in Africa riusciranno a produrre qualche risultato nella riduzione dei flussi migratori, un punto su cui la politica del governo è ad oggi fallimentare rispetto alle promesse. Infine peseranno sullo scenario anche le decisioni della Bce che dovrebbero andare nella direzione di un ulteriore rialzo dei tassi con la possibilità di generare una recessione che sembra già alle porte.

Nel dipanarsi di questi eventi si sveleranno la capacità politica della premier nello scegliere gli obiettivi primari e la coesione della maggioranza. Fisco e lavoro dovrebbero essere la priorità, sempre che la maggioranza non si perda in politiche corporative e nella smania di voler dirigere il mercato. Si capirà anche se i partiti di centrodestra continueranno a voler governare entro i binari segnati dall’Ue e dalla Nato o se invece ci sarà un processo di radicalizzazione, come emerso in alcune occasioni negli ultimi mesi. Ciò che è certo è che tra autunno e inverno gli italiani potranno misurare l’operato del governo in modo molto più preciso e concreto rispetto alle polemiche sul caso del generale Vannacci.