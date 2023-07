L’autorità del volo "Fermarsi il sabato? Protesta innaturale"

di Antonio Troise

Fra scioperi e caro-biglietti, è un’estate rovente per il trasporto aereo. Pierluigi Di Palma è presidente dell’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile che, fra i suoi compiti, ha la tutela dei diritti dei passeggeri. "È una delle nostre missioni principali, siamo stati il primo Paese a varare, nel 2001, la carta dei diritti e l’unica con una Direzione ad hoc destinata proprio a difendere i viaggiatori".

Ma che cosa si può fare se il volo è stato cancellato a causa di uno sciopero?

"Se il volo è stato cancellato, non è dovuta solo la compensazione, perché rientra tra le circostanze eccezionali. È invece sempre dovuta, da parte della compagnia, la tempestiva informativa e l’assistenza al passeggero, nonché la riprotezione sul primo volo disponibile; nel caso in cui il passeggero rinunci alla riprotezione, ha diritto al rimborso del biglietto acquistato".

Non le sembra che uno sciopero, in questo periodo, porti a conseguenze troppo pesanti per chi viaggia?

"Uno sciopero di sabato è qualcosa di innaturale, molti passeggeri partono magari proprio per fare una vacanza di una settimana e rischiano di vedersela annullata o fortemente ridimensionata. Nessuno mette in discussione il diritto allo sciopero dei lavoratori, ma bisognerebbe anche essere attenti alle esigenze dei viaggiatori".

Non ci sono solo gli scioperi, ma anche il caro-prezzi. Che cosa si può fare?

"In parte sono aumenti ingiustificabili. La settimana prossima devo volare a Cagliari per un convegno e spenderò 330 euro all’andata e altrettanti al ritorno. La media dei rincari è attorno al 40%. Ma non è facile intervenire. Le compagnie rivendicano la massima autonomia e le norme rimettono al libero mercato il livello dei prezzi. Detto questo ci sono margini di intervento. Può intervenire l’Antitrust, c’è la moral suasion del governo. Credo che qualcosa si otterrà".

Nel caso di comportamenti scorretti delle compagnie, chi ha pagato di più può ottenere un rimborso?

"È difficile, se non impossibile. Abbiamo ancora una vertenza giudiziaria in corso sugli aumenti decisi da alcune compagnie per gli accompagnatori di viaggiatori con disabilità. Siamo intervenuti soprattutto sotto il profilo della sicurezza. Ma il processo è ancora in corso".