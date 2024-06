L’autopsia sulla psicologa. Esami anche sui farmaci

Ieri l’autopsia su Vera Slepoj, 70 anni, psicologa, nota per l’impegno pubblico e politico, trovata morta dalla governante il 21 giugno scorso sul divano di casa a Padova. A chiedere l’autopsia con un esposto alla procura erano stati i familiari. I funerali sono stati programmati per domani. Gli esami oltre che sull’aspetto clinico dovrebbero vertere sull’uso dei farmaci post operatori (operazione al ginocchio) e su una possibile ipotesi di embolia. Il fascicolo è per omicidio colposo.