L’autopsia sul manager suicida: "Ruffino non aveva malattie gravi"

Luca Ruffino non aveva nessuna malattia grave. Dall’autopsia sul corpo del presidente di Visibilia Editore, che si è sparato nella sua abitazione lo scorso sabato a Milano, non sarebbe emerso "nulla di rilevante". L’ipotesi di una grave patologia tenuta nascosta dall’imprenditore, che era circolata a caldo in ambienti politici, era stata già smentita dagli inquirenti e dagli investigatori. Nessuna malattia così come nessuna depressione diagnosticata, anche se Ruffino era apparso abbattuto e giù di morale nei giorni prima della morte. Tanto che era stata la compagna Anna dalla Sardegna ad avvertire il figlio Mirko dopo aver sentito il tono della sua voce al telefono. Una volta arrivato a casa il figlio aveva trovato il corpo del papà. Ruffino in uno dei bigliettini aveva parlato di "tensioni e sofferenze" negli ultimi anni "che hanno saturato i miei spazi".