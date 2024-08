L’audio del caso Orlandi. Il fratello: la voce è sua

É un audio che circola da 8 anni, un "audio pubblico che consegnai per la prima volta a ‘Chi l’ha visto’ di Federica Sciarelli nel 2016" e quella che si sente "è la voce di Emanuela". Lo dice Pietro Orlandi in merito all’audio pubblicato da ‘Il Fatto Quotidiano’ in origine parte di un’audiocassetta che nel 1983, ad un mese dalla scomparsa della ragazza, fu recapitata all’Ansa. Nell’audio, che dura poco meno di tre minuti, si sentono "queste voci, questa sorta di tortura", chiosa Orlandi.