L’attentato a Borsellino I giudici: rubata l’agenda rossa "Ma non c’entra Cosa nostra"

Non fu solo mafia. In via D’Amelio c’era l’ombra di una "partecipazione morale e materiale di altri soggetti (diversi da Cosa Nostra)" ma anche di "gruppi di potere interessati all’eliminazione" di Paolo Borsellino. L’ipotesi che dietro l’attentato ci fosse una regia non solo criminale trova riscontro nelle oltre 1.400 pagine delle motivazioni della sentenza del tribunale di Caltanissetta del 12 luglio 2022 sul più grande depistaggio della storia italiana. E non c’era neanche la mano della mafia nella storia opaca della scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino, dove il magistrato annotava i suoi appunti di lavoro. La borsa che la conteneva venne restituita vuota ai familiari.

"A meno di non ipotizzare scenari inverosimili di appartenenti a Cosa Nostra che si aggirano in mezzo a decine di esponenti delle forze dell’ordine – incalzano i giudici – può ritenersi certo che la sparizione dell’agenda rossa non è riconducibile ad una attività materiale di Cosa Nostra". Questo non era il processo per la strage, che ha avuto quattro filoni e una storia tormentata, ma quello sull’inquinamento e la manipolazione delle prove nel quale erano imputati tre investigatori della polizia accusati di calunnia: Mario Bo e Fabrizio Mattei, che con l’eliminazione del favoreggiamento della mafia hanno ottenuto la prescrizione, e Michele Ribaudo che invece è stato assolto.

La sparizione dell’agenda è un elemento che i giudici ricostruiscono come simbolico di una "verità nascosta o meglio non completamente disvelata", tra bugie e silenzi di Stato. I giudici lo scrivono: "Tra amnesie generalizzate di molti soggetti appartenenti alle istituzioni (soprattutto i componenti del Gruppo investigativo specializzato Falcone- Borsellino della Polizia di Stato), e dichiarazioni testimoniali palesemente smentite da risultanze oggettive e da inspiegabili incongruenze logiche, l’accertamento istruttorio sconta gli inevitabili limiti derivanti dal velo di reticenza cucito da diverse fonti dichiarative". Il nucleo centrale del depistaggio viene dunque individuato nella squadra guidata da Arnaldo La Barbera che si muoveva con l’avallo del procuratore Giovanni Tinebra (entrambi sono morti) e la compartecipazione degli 007.

Marco Principini