Latte materno: “I benefici delle cellule anti tumorali. Mamme lasciate sole, cosa serve per incoraggiarle”

Roma, 9 agosto 2023 - Latte materno: dopo l’ultimo studio Usa - i ricercatori della Tufts University negli Stati Uniti hanno provato i benefici sul cervello di una molecola di zucchero chiamata myo-inositolo - abbiamo rivolto 5 domande a Teresa Cazzato, pediatra, componente del tavolo tecnico della Società italiana di pediatria e coordinatrice area allattamento della Federazione italiana medici pediatri. Che premette: “Questa è l’ennesima conferma. Sapevamo già che il latte materno contiene 40 tipi diversi di cellule antitumorali, anche se a volte lo si vuole disconoscere. Per non parlare delle cellule staminali”.

1. Quanto dura in media l’allattamento al seno in Italia?

"Dipende dalle regioni, la situazione è a macchia di leopardo. Qualche giorno fa c’è stata la quarta conferenza sull’adattamento al ministero della Salute. Come rappresentante dei pediatri di famiglia ho presentato una cartina dell’Italia con le varie regioni e i vari colori. Quella è la fotografia”.

2. Al sud si allatta di più?

"No di meno. Perché? Credo sia un problema di investimenti sulla formazione. Chi ha seguito questa strada, come Emilia-Romagna e Toscana, ha avuto risultati”.

3. Che voto darebbe all’Italia?

"Un voto insufficiente. Gli ostacoli sono molti. Il primo: una donna quando viene dimessa dall’ospedale in sostanza viene lasciata sola. Abbiamo progettato un questionario che analizza ad esempio se il punto nascita sia motivato. Una madre in Italia non è sostenuta. Solo in alcune Regioni, come la Lombardia, c’è ad esempio l’iscrizione immediata al pediatra”.