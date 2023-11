L’attacco più imponente. Pioggia di bombe russe su Kiev. Ora Putin accelera l’offensiva

La guerra di Gaza si è portata via, nell’agenda delle cancellerie occidentali, e ancor più nelle opinioni pubbliche, l’invasione russa dell’Ucraina. Dai Paesi Nato arriva ancora sostegno verbale e sostanziale, quanto basta per non far vincere Mosca, ma allo stesso tempo è un aiuto non sufficiente per ricacciarla fuori dalle terre che ha proditoriamente invaso. E così Mosca cerca di fiaccare il morale dell’Occidente, più che di Kiev, per imporre la narrazione avvelenata di una guerra inutile e non vincibile che si può chiudere dando a Mosca quel che chiede.

A questo è servito l’attacco – sferrato nel giorno che commemora l’Holodomor, la grande carestia del 1932-’33 voluta da Stalin e costata la vita da 3 a 5 milioni di persone – che ieri mattina all’alba, per sei ore, ha riversato sulla capitale e su altre cinque regioni – Sumy, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Mykolaiv e Kirovohrad – 75 droni suicidi iraniani Shahed 131 e 136 e un solitario missile da crociera KH-59.

Militarmente è stato un fallimento totale, perché 74 dei 75 droni sono stati abbattuti dalla contraerea ucraina (in particolare dai panzer antiaerei tedeschi molto efficaci contro i droni) e la stessa fine ha fatto il missile da crociera intercettato sopra Dnipropetrovsk: una performance disastrosa. Ma conta anche la percezione, e la percezione per i cittadini delle sei regioni è stata quella di essere sotto un pesante attacco. "Questo è il quarto attacco con droni Shahed contro Kiev in un mese. Quello della scorsa notte è il più massiccio dall’inizio dell’invasione russa", ha detto il capo dell’amministrazione militare della città Mykhailo Shamanov.

Nel quartiere Dniprovskyi i rottami di un drone hanno colpito un condominio, come pure a Solomianskyi, e a sera i feriti risulteranno cinque, tra cui un bambino di 11 anni. A causa del danneggiamento di 4 linee elettrice 17mila persone sono rimaste senza elettricità. "Più di 70 Shahed sono stati lanciati contro l’Ucraina nella notte dell’Holodomor. Terrore consapevole. La leadership russa è sempre orgogliosa di poter uccidere – ha denunciato il presidente ucraino Volodomyr Zelensky –, se Putin potesse organizzare un altro Homolodor lo farebbe".

A innervosire Putin non è tanto l’andamento della guerra che di fatto, ed è chiaro da settembre, vede i fronti a sud e ad est sostanzialmente congelati a prezzo di fortissime perdite russe. A infastidirlo è il tentativo ucraino di aprire – con grande cautela – un nuovo fronte sula riva orientale del Dnipro, nella regione di Kherson, portato avanti da forze speciali e marines ucraini in piccoli gruppi già dall’estate, e che da un mese ha raggiunto risultati interessanti. Circa 300-400 marines hanno preso due teste di ponte, una nella zona del villaggio di Krynky (4 chilometri quadrati conquistati) e uno nella zona di Pishanivka-Poima (un chilometro quadrato). Kiev usa il profilo basso.

"Le forze ucraine continuano a tenere posizione sulla riva sinistra del Dnipro" ha detto ieri lo Stato maggiore ucraino, mentre la portavoce del fronte sud, Natalya Humenyuk, ha spiegato che "i nostri marines hanno spostato le posizioni russe a 3-8 chilometri dal fiume, facendo sì che l’altra riva non sia più a tiro dei mortai russi. Naturalmente, ci vuole cautela nelle aspettative: nonostante noi distruggiamo ogni giorno in media 10 pezzi di artiglieria russi, loro li rimpiazzano rapidamente e hanno fatto affluire altri reparti". Ma se la testa di ponte, ben supportata da artiglieria a razzo e non, che ha costretto i mezzi blindati russi ad arretrare a 20-25 chilometri, dovesse consolidarsi al punto da consentire l’afflusso con pontoni di truppe meccanizzate e corazzate ucraine, la guerra potrebbe cambiare. Obiettivo, la Crimea.