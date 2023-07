L’atleta transgender e l’odio web "Contro gli insulti correrò più forte"

di Giovanni Poggi

"Dovrebbero mandarti in un’isola deserta a morire male". E poi, "dai Fabrizio, non sei stato neanche in grado di vincere con le donne. Sei vomitevole, scherzo della natura". Sono alcune delle offese ricevute da Valentina Petrillo, 49 anni (affetta dalla malattia di Stargardt, che l’ha resa ipovedente), prima e unica atleta transgender paralimpica a gareggiare nelle competizioni femminili (e rappresenterà l’Italia ai Giochi Paralimpici 2024: prima azzurra paralimpica transgender di sempre, mentre lamenta che la Fidal l’ha esclusa dalle competizioni delle normodotate). Petrillo è reduce dal doppio bronzo ai mondiali paralimpici di Parigi: una storia di sacrifici, duro lavoro, momenti di successi. Se non fosse per l’odio dal web. Però ha detto basta, e assistita dal suo avvocato Giulio Cristofori, ha deciso di prendere provvedimenti.

Petrillo, tutto è cominciato dopo i successi ai campionati master indoor di Ancona.

"In realtà l’odio c’è sempre stato, ma dopo i miei successi ad Ancona nei 200 (dove ho fatto anche il record italiano) e i 400 metri, si è accentuato".

Quindi lo sport non c’entra?

"No, tutta la schifezza che mi è piovuta addosso non c’entra nulla. Dopo Ancona è apparso un video in inglese, fatto per denigrarmi, dal quale è poi scaturita una campagna d’odio. Circa 2 milioni di visualizzazioni, quasi 20mila commenti, in gran parte con offese e insulti. Mi ha fatto stare male, e mi ha anche impedito di partecipare ai Mondiali indoor in Polonia".

Motivo?

"Temevano per la mia incolumità, preoccupati per il clima aggressivo nei miei confronti".

Parigi è stata una rivincita.

"In parte sì. A marzo volevo lasciare, la situazione era diventata insostenibile. La solidarietà del mondo paralimpico è stata la mia salvezza. L’unico modo per rispondere all’odio è correre più veloce e vincere".